Delitto di Garlasco, rivelazioni di Fabrizio Corona: "Andrea Sempio è gestito da Nuzzi, gli ha dato esclusiva". E su Lovati: "E' nella corruzione Venditti"

DELITTO DI GARLASCO, FABRIZIO CORONA CONTRO GIANLUIGI NUZZI

Tira dritto Fabrizio Corona sul delitto di Garlasco, con una nuova puntata di Falsissimo destinata a far discutere, non solo per le nuove dichiarazioni di Massimo Lovati. L’ex re dei paparazzi è ripartito proprio dall’ex legale di Andrea Sempio, rivendicando di aver ottenuto la conferma “dell’avvenuta corruzione da parte della famiglia Sempio, gestita da Lovati, del pm Venditti sull’archiviazione”, nonché di aver rivelato i rapporti tra lo stesso Lovati e l’ex procuratore, che “si conoscevano e giocavano ai cavalli”.

Nella nuova puntata, tuttavia, Corona punta il dito contro Quarto Grado e definisce il conduttore Gianluigi Nuzzi una “volpe”, sostenendo che “Sempio è gestito da Nuzzi. Lo rappresenta Nuzzi: la famiglia Sempio ha un contratto pagato da Mediaset, dalla trasmissione Quarto Grado, per un’esclusiva”.

Secondo Corona, dunque, Sempio non solo sarebbe retribuito per parlare esclusivamente con la trasmissione, ma riceverebbe anche precise indicazioni sulla comunicazione. Durante la sua invettiva, l’ex fotografo ha posto un interrogativo diretto: può una trasmissione giornalistica “pagare un presunto colpevole e gestirne la comunicazione“? “L’avvocato di Sempio, quello nuovo, lo ha scelto Nuzzi. Ma questa cosa qua non vi fa schifo?”, ha attaccato Corona.

DALL’ATTACCO A DE RENSIS ALLE RIVELAZIONI SU LOVATI

Fabrizio Corona ha rivolto critiche anche all’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, accusandolo di aver mentito sui pagamenti ricevuti. “Hai detto che la famiglia di Stasi ha venduto la casa per pagare gli avvocati. Ma la casa è stata venduta per pagare la prima parte del risarcimento ai Poggi. Questa bugia un po’ ci preoccupa…”, ha dichiarato nel corso del suo programma.

Corona ha poi rilasciato alcune dichiarazioni anche a Lo Stato delle Cose, proprio mentre la nuova puntata di Falsissimo veniva pubblicata su YouTube. “Lui non sa se Sempio è colpevole o no, perché non ci ha mai parlato. La Taccia e Sempio lo hanno chiamato soltanto per le carte”, ha detto.

Infine, ha ribadito due punti che ritiene centrali: “Sa delle cose su Garlasco, conosce la verità sulla corruzione perché è dentro. Ma questo — e ciò è assolutamente importante dal punto di vista legale — non significa che, se Sempio ha pagato Venditti tramite Lovati, sia colpevole: le due cose non sono correlate”.