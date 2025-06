FABRIZIO CORONA, NUOVE RIVELAZIONI SUL DELITTO DI GARLASCO

Fabrizio Corona torna a occuparsi del delitto di Garlasco e lo fa annunciando di avere scoperto il vero movente. Da giorni l’ex re dei paparazzi pubblica brevi filmati della nuova puntata dell’inchiesta giornalistica che ha deciso di realizzare per il suo format Falsissimo. Nel primo, ad esempio, si mostra mentre rincorre Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, e rivela di aver intervistato tutti i protagonisti della vicenda: dal nuovo indagato Andrea Sempio allo zio della vittima, Ermanno Cappa, passando per il super testimone Gianni Bruscagin e altri testimoni chiave, oltre ad altre figure interne alla famiglia Cappa.

Si spiega così la notizia diffusa da Repubblica nei giorni scorsi dell’incontro tra Fabrizio Corona ed Ermanno Cappa: l’agente fotografico è riuscito a parlare con il noto avvocato ed ex dirigente della Banca regionale europea.

Nel secondo filmato di anticipazioni si vede, invece, Corona fuori dall’abitazione di Andrea Sempio, il quale pressato dalle domande si allontana, mentre un carabiniere invita l’autore di Falsissimo ad allontanarsi. In un altro post Corona ha aggiunto che il nuovo indagato per il delitto di Garlasco è “scappato” da lui dopo una domanda precisa, riservandosi di rivelare qual è nella nuova puntata.

“HO SCOPERTO COSE CLAMOROSE SULLA FAMIGLIA CAPPA”

Fabrizio Corona è riuscito anche a parlare col marito della prima cugina di Ermanno Cappa. “In questi giorni ci hanno contattato in tantissimi. Ma una persona in particolare ha attirato la nostra attenzione. Perché ha un motivo preciso per essere credibile. Lunedì vi faremo sentire le cose clamorose che ci ha raccontato sulla famiglia Cappa“, ha scritto via social.

Una delle tessere più importanti di questo puzzle resta l’intervista allo zio di Chiara Poggi, che dalle anticipazioni non sembra prender bene l’iniziativa dell’ex re dei paparazzi: “Ho stimato te, vi ho anche difesi, vorrei lo stesso rispetto, è lasciarci un po’ in pace. Ma non scherziamo. Ma io lo dico molto sinceramente, anzi ho sempre manifestato stima, va bene?“.

Ma a fare scalpore è l’ultima anticipazione, quella in cui si sente una persona affermare di aver scoperto che “Chiara non era proprio una brava ragazza“. Poi c’è un taglio al filmato e nella scena successiva si sente lo stesso soggetto dichiarare di aver scoperto che Ermanno Cappa aveva un amante. Per capire come tutti questi tasselli sono stati uniti da Fabrizio Corona e in che modo possono svelare la presunta verità sul delitto di Garlasco bisogna aspettare la nuova puntata, in onda stasera.