Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio stamane a Mattino 5 News, con le parole di Federica Panicucci e dell'avvocato Gallo

Sono indiscrezioni, per certi versi clamorose, quelle riportate stamane da Mattino 5 News su Garlasco e sulla novità di oggi. Come vi avevamo già raccontato, i carabinieri di via Moscova, a Milano, hanno ascoltato nelle ultime ore un testimone ritenuto credibile che avrebbe confidato che il famoso scontrino del 13 agosto 2007 del parcheggio di Vigevano, tenuto da Sempio negli anni, non sarebbe in realtà stato prodotto dallo stesso indagato.

"Sistema Pavia", si indaga anche su altre inchieste di Venditti/ Non solo Sempio: acquisiti altri fascicoli

A riguardo, Federica Panicucci, la conduttrice del talk di Canale 5, si spinge ad affermare che il super testimone odierno potrebbe essere un familiare di Andrea Sempio: “Mi è arrivata un’indiscrezione – le parole della conduttrice – che sarebbe una persona molto vicina a Sempio, potrebbe essere un familiare che conosce delle cose perché magari la famiglia si è confidata e adesso teme di essere implicato”.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Scontrino Sempio? Rischia di essere un missile, se fosse falso...”

“Magari un familiare – ha proseguito – a cui sono stati chiesti dei soldi (quelli famosi per pagare gli avvocati da parte dei genitori di Sempio, ndr), a cui hanno detto che i soldi servivano per questo motivo e ora ha paura di essere indagato per corruzione.” L’avvocato Federico Gallo, legale di Massimo Lovati, ex difensore di Sempio, ha aggiunto: “Le affermazioni non sono fatte così a caso, questa cosa era già nell’aria – dice, riferendosi allo scontrino – mi hanno attaccato un po’ tutti: sui giornali, i media, nelle trasmissioni televisive,” perché aveva detto che lo scontrino di Sempio era falso.

Delitto di Garlasco, testimone smentisce Sempio: “Scontrino non è suo”/ Inquirenti: “Persona credibile”

DELITTO DI GARLASCO, GALLO E LO SCONTRINO: “ABBIAMO LA CONFERMA…”

“Oggi abbiamo la conferma che ciò che dicevo era un qualcosa che si è verificato e che si sarebbe verificato, e non finisce qua. Quello è il problema, Federica. Era una mia idea? Il testimone si conosceva… conosco il testimone? Si conosceva, ma non io personalmente. Lo conosce Lovati? Quando Lovati si distacca dalla linea dello scontrino è lì che inizia la divergenza con Sempio, non su altro.” E ancora: “Lovati fa la linea difensiva di questo processo e lo ha sempre fatto, e mi è sembrato inopportuno che proprio al centro di un incidente probatorio gli venisse rimesso il mandato.”

Gallo ha aggiunto: “Ricordiamoci che il Gip fa l’archiviazione considerando lo scontrino uno degli elementi essenziali, quindi se si continua a poggiare tutto su questa cosa diventa un boomerang. Non voglio fare l’avvocato di Sempio, perché su questo sono anche attaccato… Si sa chi è questo testimone – conclude ribadendo – un familiare? Può essere…”

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI SULLA QUESTIONE DELLO SCONTRINO DI SEMPIO

Infine, le parole di Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio, che invece ci è andato un po’ più cauto: “Voglio essere un po’ cauto su queste notizie che escono, seppur la Procura le abbia fatte trapelare, quindi saranno importanti, ma nel corso dei mesi abbiamo visto notizie che sembravano clamorose e poi si sono sgonfiate. Come, ad esempio, il canale di Tromello, da cui probabilmente non è emerso nulla: c’è stato un testimone che ha detto di aver tirato fuori lui le cose del canale. Non abbiamo neanche dati oggettivi perché una persona possa dire che uno scontrino di 18 anni fa sia falso. Vorrei sapere come possa documentarlo, non mi viene in mente nulla”.

“Il super testimone può essere una persona molto vicina alla famiglia che conosce la storia? Potrebbe, ma non può documentarlo: sto parlando della documentazione, di ciò che dice… sarà difficile.” Quindi ha concluso: “Se lo scontrino fosse vero, sarebbe un alibi? Certifica Sempio in quel posto alle ore 10:00. È importante vederlo nel contesto: non tutto è un alibi.” Insomma, restiamo in attesa di capire se questo nuovo scoop sia un falso scoop, come spiegato da Palmegiani, o se realmente potremmo essere di fronte a una svolta. La notizia sta facendo discutere non poco e, ancora una volta, nel mirino della critica è finito Andrea Sempio.