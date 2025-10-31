Delitto di Garlasco e il foro alla tempia di Chiara Poggi: l'ipotesi di Bruzzone alternativa al Baby Tonfa: "Forse per la pressione di una collanina..."

DELITTO DI GARLASCO, NUOVA IPOTESI SU FORO TEMPIA

Tra gli aspetti che la patologa forense Cristina Cattaneo dovrà chiarire nel delitto di Garlasco c’è anche se Chiara Poggi sia stata uccisa da più persone e se siano state utilizzate più armi.

A tal riguardo è emerso un elemento che avrebbe attirato l’attenzione degli esperti: si tratta di un piccolo foro sopra la tempia sinistra della ragazza, diverso da tutte le altre lesioni. Secondo quanto riportato dal programma Ore 14, tra i reperti figura un ciondolo dalla forma acuminata che Chiara indossava con la sua catenina. Ora ci si chiede se la lesione puntiforme riscontrata sulla tempia possa essere compatibile con quel reperto rinvenuto sulla scena del crimine.

Delitto di Garlasco, caos totale tra ex legali Sempio/ Soldani: "Se Lovati beve…", Gallo cita Spoto e Sapone

La curiosità nasce in particolare da un’intuizione della criminologa Roberta Bruzzone, che ha spiegato:

«Ho sottoposto la valutazione perché questa è l’unica lesione incoerente rispetto al pattern lesivo che ha provocato il decesso. Si tratta, diciamo, di un pattern prodotto da colpi inferti con un oggetto contundente, con un effetto penetrante e devastante sia sul volto sia sulla parte parieto-occipitale sinistra del capo della povera Chiara».

Delitto di Garlasco, "nei cellulari prove della corruzione Sempio-Venditti"/ Focus dei pm sulla "Squadretta"

Secondo l’esperta, quella è l’unica lesione non mortale e appare anomalo «che si possano usare due armi diverse e che la seconda venga impiegata solo per provocare una lesione così marginale», giudicata «poco interessante sotto molteplici profili».

NON BABY TONFA, MA UNA COLLANA: L’IPOTESI DI BRUZZONE

L’ipotesi della Bruzzone è quindi che la ferita sia il risultato di una dinamica indiretta, ossia della pressione del capo sulla collanina.

«Mentre il capo veniva interessato dall’azione lesiva mortale, la collanina potrebbe essere finita lì — in un punto plausibile rispetto alla sua lunghezza — e aver intercettato quella porzione, creando questa lesione puntiforme che è l’unica fuori dall’asse lesivo, cioè dal pattern prodotto dall’assassino», ha precisato la criminologa.

Delitto di Garlasco/ Moglie Giuseppe Sempio: “Non ci è arrivato un ca*! Prima lo sanno i giornalisti...”

Si tratta di un’ipotesi alternativa a quella del cosiddetto “baby tonfa”, avanzata invece dal medico legale Regimenti e ripresa dalla giornalista Rita Cavallaro per Il Tempo.

«Secondo lei — spiega Cavallaro — l’aggressione sarebbe cominciata in modo soft, con delle torture sul divano, dove si trovano alcune gocce di sangue. Questo foro è superficiale, non profondo, e quindi non ha comportato una grande perdita di sangue. Quelle goccioline potrebbero essere compatibili con questo tipo di torture, così come i tagli simmetrici sugli occhi, fatti in modo chirurgico, perché ci sono davvero solo tre gocce di sangue».

Di diverso avviso è la criminologa, secondo la quale «quelli sugli occhi sono tutto tranne che tagli chirurgici»: si tratterebbe piuttosto di margini escoriativi, «probabilmente prodotti mentre Chiara continuava a scivolare verso il fondo». Per la Bruzzone, dunque, andrebbe verificata la compatibilità della collanina con quella specifica lesione.