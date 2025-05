A Mattino 5, per parlare del giallo di Garlasco, vi era il dottor Fortuni, un medico legale. Le sue dichiarazioni sono stato molto interessanti e per certi versi illuminanti a cominciare dalla famosa impronta rinvenuta sul pigiamino di Chiara Poggi, delle dita insanguinate, mai analizzate però in quanto lo stesso pigiama venne “manipolato” da chi indagava. A riguardo, vedendo le foto, il dottor Fortuni ha precisato: “Le impronte di polpastrelli insanguinati, sono minute e piccole, di una mano minuta e piccola, non voglio dire che sia con certezza femminile ma è difficile che quattro polpastrelli così piccoli di una mano siano maschili, quindi è verosimilmente una impronta femminile”.

Va sottolineato che proprio in questi giorni la difesa di Alberto Stasi ha presentato una consulenza secondo cui sulla scena del crimine sarebbe stata individuata l’impronta di una donna. A riguardo Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5 News, ha letto al dottor Fortuni quanto appare sull’autopsia eseguita sul corpo di Chiara Poggi, ovvero, “che la lesione sulla coscia sinistra sembra collegata ad un calpestamento violento di una tacco o di una punta di una scarpa”.

DELITTO DI GARLASCO, FORTUNI: “E’ SICURAMENTE UNA SCARPA DA DONNA

Si tratta quindi di uno “schiacciamento” subito dalla povera ragazza di Garlasco da parte di un piede femminile? Per il dottor Fortuni: “E’ una ecchimosi figurata, c’è stata questa suggestione in chi l’ha distrutta ma obiettivamente somiglia alla parte di contatto che può avere una scarpa femminile, una scarpa a punta, sicuramente è una scarpa femminile”.

Quindi si sbilancia: “Una donna sulla scena del crimine ci deve essere stata in qualche modo, ed è successo quando Chiara non era ancora deceduta, nella parte finale, quando era gàà a terra”. Proprio una consulenza presentata da Francesco Maria Amavto, direttore di medicina legale dell’università di Ferrara, segnala la possibilità che il corpo di Chiara sia stata trasportato da almeno due persone, una sosteneva gli atti inferiori e un’altra il tronco: che fossero una donna e un uomo?

DELITTO DI GARLASCO, FORTUNI: “QUELL’AZIONE OMICIDIARIA…”

La presenza femminile a Garlasco ricorre anche nell’azione omicidiaria secondo il dottor Fortuni: “L’azione omicidiaria è compatibile con un oggetto metallico che ha uno spigolo netto quindi è compatibile sicuramente con un attizzatoio ma non dalla parte dell’uncino, ma dove c’è il tondo”. E ancora: “C’è una forza crescente, in genere in un’aggressione in cui due soggetti si confrontano i primi colpi sono al viso e sono più superficiali e poi c’è l’ultimo, che è il colpo di grazia, con cui la lesione è mortale, quello che riguarda la regione parietale e temporale sinistra, c’è un affossamento grande circa 5 centimetri, l’osso è stato fondato di 5 centimetri, mi dà l’idea del calzascarpe con in cima una pigna”, un oggetto che Mattino 5 News aveva già mostrato in precedenza.

“E’ possibile pensare a più mani – aggiunge Fortuni – c’è una fase iniziale in cui le lesioni hanno una forza più modesta e l’ultima è di una violenza assoluta, distrugge la scatola cranica, il tessuto cerebrale, la sfonda e la sconquassa. Si può immaginare anche più strumenti, tutti metallici comunque. Se noi poi contestualizziamo queste due impronte di una mano femminile e di una scarpa femminile faccio fatica a non pensare ad un uomo e una donna sulla scena del crimine: non lo posso dimostrare ma lo credo”.