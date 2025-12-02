Il delitto di Garlasco e le foto inedite di Andrea Sempio il 13 agosto del 2007 in via Pascoli: ecco gli scatti mai visti prima, acquisiti dai carabinieri

Sono comparse online delle foto rimaste inedite per 18 anni riguardanti i fatti di Garlasco. A pubblicarle è stata la youtuber Francesca Bugamelli di Bugalalla Crime e riguardano il giorno del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne appunto ammazzata. Gli scatti mostrano l’indagato Andrea Sempio mentre per tre volte si presenta sulla scena del crimine, la villetta di via Pascoli a Garlasco, nelle ore successive all’omicidio. La prima foto è stata scattata poco prima delle ore 16:00, precisamente alle 15:53, e mostra l’attuale indagato mentre si presenta sulla scena del crimine alla guida dell’auto dei genitori.

Il secondo scatto è invece stato riprodotto esattamente 20 minuti dopo, alle 16:13, e mostra Andrea Sempio insieme al papà Giuseppe, a poca distanza da Maria Rita Poggi, la mamma della povera ragazza. Sulla scena del crimine, alle 15:54, anche le due gemelle Cappa, le cugine della vittima, nonché la loro madre, Maria Rosa, sorella di Maria Rita.

DELITTO DI GARLASCO, FOTO INEDITE DI ANDREA SEMPIO: SI INDAGA

Stando a quanto fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, i carabinieri di Milano e la procura di Pavia, che stanno indagando sul caso Garlasco, avrebbero acquisito il materiale e nel contempo avrebbero anche convocato colei che ha effettuato gli scatti, ovvero la fotografa che il 13 agosto del 2007 ha immortalato proprio Andrea Sempio vicino alla casa di Chiara Poggi.

Questo archivio fotografico è stato ritrovato per caso in un hard disk e vedremo se fornirà informazioni o meno in merito alla nuova indagine. Mattino 5 News ha mandato in onda le foto incriminate, due delle quali di Andrea Sempio in macchina con i capelli lunghi, un look molto diverso rispetto a quello odierno; poi c’è una terza foto, in cui notiamo appunto Andrea completamente vestito di nero, a fianco di Giuseppe, con i due che sembrano parlare con altre due persone a non troppa distanza dall’auto dei vigili.

DELITTO DI GARLASCO, FOTO INEDITE DI ANDREA SEMPIO: COSA RACCONTO’ L’INDAGATO

Gli orari vengono ricostruiti grazie agli orologi ai polsi dei presenti, come appunto quello della sopracitata Maria Rosa Poggi, zia di Chiara, che porta un orologio in cui si legge chiaramente l’orario. Ma cosa disse Andrea Sempio in merito a quel giorno? Disse inizialmente di essere passato in macchina da via Pascoli – insieme al padre – di aver visto l’ambulanza e le forze dell’ordine e di non essersi fermato, per poi transitare di nuovo verso le 16:00 e di fermarsi per chiedere qualche informazione.

In quell’occasione avrebbe parlato con una giornalista del posto, avrebbe acquisito appunto la notizia del probabile omicidio, dopodiché sarebbe tornato a casa sua, avrebbe preso il padre e si sarebbe quindi recato nella villetta di Garlasco di via Pascoli, dove probabilmente sono state appunto prodotte le foto di cui sopra. Un racconto che sembrerebbe sposarsi con questi scatti: vedremo cosa emergerà da eventuali approfondimenti. Per Angela Taccia si tratta di foto che confermano quello che era il racconto di Sempio: “Elemento a favore della veridicità” di quanto ha sempre sostenuto.