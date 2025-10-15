A Storie Italiane si parla di Garlasco e in collegamento vi era Federico Gallo, l'avvocato di Massimo Lovati: ecco le sue parole, cos'ha detto

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio ed è difeso dall’avvocato Federico Gallo, che stamane è stato ospite di Storie italiane. Le prime parole sono state sulle frasi nei confronti dei genitori di Sempio: “I suoi genitori sono ignoranti come le capre”. “In quel contesto non aveva torto – ha commentato Gallo – l’ignoranza non ha reato”. Poi ha precisato: “Lovati non è facile toglierlo dal processo, al momento lui non esce dal processo: ha una memoria storica, conosce tutti i rivoli di questo processo”.

In ogni caso ha spiegato sull’addio di Sempio: “Lui ci è rimasto malissimo, perché due giorni fa mi ha detto che non lo avrebbe mai cacciato. Quando ha scoperto a pranzo di non essere più l’avvocato di Sempio, a un certo punto ha smesso di mangiare, è rimasto un po’ così, ma io ho capito che stava leggendo il messaggio di Sempio. Lui non se l’aspettava. Secondo me l’avvocato Lovati rimarrà sempre nel processo: il nuovo difensore deve per forza percorrere la sua linea difensiva, che lo ha portato all’archiviazione del 2017; dovranno seguire la sua difesa, non si può distaccare”.

Sulle accuse di corruzione all’ex procuratore Venditti, l’avvocato di Lovati ha precisato: “Lui si può trincerare dietro il segreto professionale, perché in quel momento e in quella data lui era difensore di Sempio, quindi non posso insistere. Ciò che sa lo sa lui; io so per certo che lui ha delle strategie che voleva mettere in atto in caso di rinvio a giudizio, che avrebbero portato a un’altra archiviazione. Il nuovo difensore – ha ribadito – si deve confrontare con Lovati, e guardate che sarà così. Sicuramente ci sarà un confronto, un passaggio di consegne: è il proseguimento di Lovati, non uscirà mai dal processo”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO SU LOVATI E I DENTI IN ALBANIA

Federico Gallo ha poi confermato il fatto che Massimo Lovati farà da testimonial per uno studio dentistico in Albania: “Sì, è vero che farà da testimonial, c’è un contratto firmato con questa società che vuole lavorare in Italia. Hanno visto che questa figura è in TV ed è molto mediatica; lui ne ha approfittato per rifarsi i denti e, deontologicamente, si può fare. È una pubblicità indiretta, è consentita dal codice deontologico”.

“Sul discorso etico e morale potrebbe non essere bello, ma lui ne aveva bisogno, ne ha approfittato e l’ha fatto; ognuno di noi si comporta come vuole, per qualcuno potrebbe risultare inopportuno. Se non andrà più in TV, potrebbero comunque chiedergli la restituzione della dentiera: ci potrebbe essere un danno”, riferendosi al fatto che ora potrebbe avere un danno dopo la mancata difesa di Sempio. “Il contratto non l’ho fatto io, io gliel’avrei sconsigliato. Sicuramente, essendo molto esposto mediaticamente, potrebbe esserci un’inadempienza e, a quel punto, nasce un problema”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO SU LOVATI: “IN ARRIVO UN’ALTRA QUERELA…”

Gallo ha poi specificato: “Io lo seguo per diffamazione aggravata dopo la denuncia fatta dai figli Giarda per un’intervista fatta a marzo 2025, e poi ci sarebbe in arrivo un’altra diffamazione aggravata sempre dei figli; e poi i due procedimenti disciplinari di cui ha paura, perché rischia una sospensione o addirittura una radiazione, ma non credo. In ogni caso, l’avvocatura è la sua vita e, se gliela togliamo, lo mettiamo K.O.”. Lovati, a riguardo, ha precisato: “Questa vicenda l’ho affrontata con la mia leggerezza solita. Io dico sempre: ‘Io speriamo che me la cavo’. Come ho affrontato il circo mediatico? Alla mia età qualche piacere posso togliermelo. Diffamazione aggravata? Ritengo di non aver diffamato nessuno, ma ho diffamato un’indagine che, secondo il mio punto di vista, era una macchinazione”.

Quindi ha ribadito e concluso il suo intervento: “L’avvocato Taccia è bravissima, ma chi non segue la linea difensiva di Lovati non so se avrà il suo stesso risultato. Lui è convinto che Sempio avrebbe riavuto un’archiviazione. Io ritengo la sua strategia vincente, ma chi si distacca dalla sua linea difensiva non credo che possa andare bene come è andato fino a oggi”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO A DENTRO LA NOTIZIA

Da segnalare che l’avvocato Gallo ha parlato ieri anche con Dentro la notizia, su Canale 5, e nell’occasione ha spiegato: “Quello che preoccupa un po’ di più l’avvocato Lovati per questo procedimento disciplinare è la sospensione, che comporta uno stop all’attività, e l’avvocato Lovati ama questa professione e lo fa nel suo modo”. Poi ha precisato: “Io ritengo che era un momento inopportuno per fare la revoca, però noi siamo in balia dei nostri clienti: come noi decidiamo di rinunciare agli incarichi, anche loro possono rinunciare”.

Gallo prospetta quindi non una rivoluzione per quanto riguarda la difesa di Sempio, ma semmai un proseguimento della strategia di Lovati. Di fatto, l’avvocato potrebbe quindi imbeccare il nuovo legale su quali mosse portare avanti; poi, quello che accadrà effettivamente, lo scopriremo solamente nei prossimi mesi, a cominciare dal prossimo 18 dicembre, quando proseguirà l’incidente probatorio. Ma quando sarà rivelato il nome del nuovo avvocato? Forse già entro la fine della settimana, anche se l’inizio della prossima sembra il periodo più quotato.

Gallo, in conclusione di intervista a Storie Italiane, ha parlato del famoso compenso percepito da Lovati, ha spiegato: “Lui ha preso i soldi, ha fatto un’attività professionale, lui li ha presi in contanti. La consulenza di Garofano non l’ha usata perchè l’avrebbe usata solo in caso di rinvio a giudizio di Sempio e poi quella perizia era confrontata con la consulenza Linarello su cui vi era il segreto istruttorio, quindi non sarebbe stato un comportamento molto legittimo”.