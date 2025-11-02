Delitto di Garlasco, legale di Lovati rivela: "Carte? Non voleva rivelare fonte". Poi punta gli avvocati Soldani e Grassi: "Devono fare chiarezza su soldi"

L’avvocato Massimo Lovati non sarebbe stato ancora convocato dalla Procura di Brescia per essere ascoltato come persona informata sui fatti in relazione all’inchiesta sulla presunta corruzione che coinvolge l’ex pm Mario Venditti e Giuseppe Sempio. per l’archiviazione di Andrea Sempio nella precedente indagine sul delitto di Garlasco.

A precisarlo è il suo legale, Fabrizio Gallo, intervenuto nei giorni scorsi al programma Ignoto X. L’avvocato, che ha ricevuto l’incarico dal collega dopo alcune denunce per diffamazione, ha espresso anche dei pareri personali: non ritiene che vi siano elementi di corruzione né di concussione a carico di Venditti.

Il programma di La7 aveva infatti riportato una voce riguardo a un possibile cambio di accusa nei confronti dell’ex procuratore, da corruzione a concussione ai danni del padre di Andrea Sempio. «Mi sembrerebbe troppo grave questa cosa, fermiamoci alla corruzione, sempre prendendola con le pinze», ha commentato Gallo.

Per quanto riguarda la posizione del suo cliente, ha sottolineato che è “molto chiara”, poiché Lovati ha dichiarato di aver percepito 15-16 mila euro per il lavoro svolto.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO PUNTA SOLDANI E GRASSI

La questione di che fine abbiano fatto gli altri soldi prelevati dalla famiglia Sempio, ha spiegato, riguarda invece gli altri due ex legali di Andrea Sempio, gli avvocati Soldani e Grassi: «Diventa un problema se i due avvocati a cui sono arrivati i soldi dichiarano che quella somma non l’hanno presa. Allora dovrebbero dire dove è andata a finire».

L’avvocato, sempre a Ignoto X, ha riconosciuto che la richiesta di archiviazione per Andrea Sempio nella precedente indagine sul delitto di Garlasco sia effettivamente insolita. «È un po’ inusuale, ma Venditti dovrebbe spiegare perché, dopo appena ventuno secondi, avrebbe già richiesto l’archiviazione». Secondo Gallo, tuttavia, potrebbe trattarsi semplicemente di solerzia, poiché la stessa rapidità si sarebbe manifestata anche nelle trascrizioni delle intercettazioni.

A proposito degli altri ex legali, ha poi segnalato un particolare interessante: «Risulta che erano loro ad avere rapporti con Sapone e Spoto. Non c’è mai un’intercettazione tra Lovati e i carabinieri». Per questo, secondo Gallo, non vi sarebbero elementi per nutrire dubbi sulla condotta di Lovati.

IL RETROSCENA SULLE “CARTE”

A Quarto Grado, invece, Gallo ha parlato delle famose “carte” arrivate al generale Luciano Garofano per una consulenza, che però non sarebbe mai stata depositata. Lovati aveva fatto il nome del giornalista Giangavino Sulas, indicandolo come sua fonte, ipotesi successivamente smentita dal suo ex direttore (il giornalista è nel frattempo deceduto). «Se ha detto quello, evidentemente non voleva rivelare la sua fonte», ha commentato Gallo.