Ampio approfondimento sul delitto di Garlasco, stamane, a Storie Italiane, con l’intervista, in collegamento, all’avvocato Federico Gallo, legale di Massimo Lovati nel procedimento di diffamazione nei suoi confronti, presentato dai figli dell’avvocato Giarda.

Gallo si dice certo che Sempio sia libero grazie proprio all’avvocato Massimo Lovati, parole molto forti quelle rilasciate dal penalista: “Se Sempio non si è fatto un giorno di galera per la strategia adottata lo deve all’avvocato: non è andato neanche vicino alle porte del carcere. Una persona con quella imputazione si può fare anche la cautelare – ha quindi sottolineato – con la consulenza di Linarello”, ricordando la consulenza dei difensori di Alberto Stasi sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. “Perché la strategia difensiva del 2017 non va più bene? – domanda quindi Gallo – nonostante abbia consentito a Sempio di rimanere fuori ed estraneo a questi fatti. Persone con meno imputazioni si fanno la cautelare in carcere. Cosa pensa di fare contro la consulenza Linarello, su cui c’è scritto che là c’è la sua impronta? Adesso sono aumentati gli elementi, ma Sempio ha evitato la galera per una strategia fatta con Lovati; però adesso si sta allontanando da questa strategia”.

Quindi ha precisato: “Lovati è stato querelato per le parole sulla macchinazione e io lo difendo dimostrando che c’è stata una macchinazione che ha portato a un’indagine su Sempio. Io mi sto riferendo agli atti, non alle mie considerazioni. Ho detto a Lovati di darmi gli elementi per far sì che questa sua dichiarazione sia suffragata da prove”. Secondo Gallo: “È stato un grande errore cambiare l’avvocato per Sempio, in un momento non opportuno”, dicendosi convinto che: “Dal processo Garlasco Lovati non ne uscirà mai. La strategia usata da Sempio è di Lovati e il nuovo difensore dovrà appoggiare la sua linea, anche se è un fenomeno”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO SU LOVATI E IL DNA DI CHIARA POGGI

Su ciò che teme Lovati per quanto riguarda il DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “La paura di Lovati è che la nuova tecnologia riconduca il DNA sulle unghie di Chiara Poggi a Sempio. Se lui è già indagato e viene confermato che quel DNA è dell’indagato…”. E ancora: “Io credo che Lovati sappia tanti segreti di questo processo e li tenga per sé perché fanno parte del segreto professionale e della sua strategia, che Sempio condivideva fino all’altro giorno, quando inopportunamente l’ha lasciato. Ecco perché lui era convinto che non l’avrebbe mai lasciato. Io credo che sia stato consigliato…”.

Gallo ha poi precisato che, per la difesa, “Lovati è stato pagato” dai Sempio. Poi domanda: “Sempio dice che spera che le autorità non si facciano traviare da queste balle che stanno uscendo sui media. Ecco perché vorrei avere un confronto con Sempio: quali sono queste balle di cui parla? Non credo si riferisca ai magistrati di Brescia: i magistrati non si fanno influenzare”.

E ancora: “Io credo che la storia vada avanti e di Lovati si sentirà parlare: lui è la memoria storica di Garlasco e qualsiasi difensore dovrà confrontarsi con lui e sarà il suo proseguimento. Lui è rimasto molto male e da quel momento non è più lo stesso, l’ha presa malissimo.

Quando qualsiasi avvocato viene revocato, per noi è un fallimento, e questo lui ritiene che sia un fallimento un pochettino più grande. Ha una certa età e ha detto che non se l’aspettava. Dopo nove anni che ha servito questo ragazzo in maniera ineccepibile, e quando si parla di diritto lui è a un livello superiore alla media, quando un avvocato sposa la tua tesi chiedendo poco e ti segue per nove anni, credo che sia, a mio avviso, ingeneroso dargli il benservito con una telefonata…”.

Quindi ha concluso: “Lovati non ha mai abbandonato il lavoro e la strategia. Quello che ha fatto Lovati non lo farà il nuovo difensore se non rifacendosi al suo lavoro. Io sono stato vicino a lui nel momento in cui è arrivata questa notizia: non se l’aspettava e, secondo me, Sempio non doveva farlo”. In studio, a Storie Italiane, vi era anche il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, che invece ha spiegato: “Io capisco il parere dell’avvocato, ma nel 2017 gli elementi erano pochi; adesso la situazione è differente. La Procura ha iniziato a fare un’indagine più approfondita, quindi, a questo punto, c’è un maggior approfondimento, e comprendo Sempio che ha fatto una scelta”.

E ancora: “La decisione sul prossimo legale la deve prendere Andrea Sempio: lui darà l’incarico. Penso che, nelle prossime ore, forse già domani, verrà ufficializzato il nome”. Sulla sua separazione da Lovati: “Io credo che la separazione da Lovati sia dovuta a una decisione presa da Sempio negli ultimi mesi. Qualcuno ha detto che doveva essere fatta prima, ma forse è stato frenato dall’amicizia fra la famiglia Sempio e Lovati. L’ultimo periodo, però, è stato un po’ difficile a livello mediatico”.

Sui pagamenti ha precisato: “Io credo che sicuramente sia stato pagato nel 2017, ma in questo periodo era pro bono, da quanto ho capito”. Infine, il suo pensiero su Flavius Savu, il latitante romeno che collega i fatti di Garlasco al santuario delle Bozzole: “Io sarei un po’ cauto, perché magari Savu cerca dei benefici; sarei un po’ cauto sulle sue dichiarazioni, poi toccherà alla Procura decidere. Il memoriale di suo nipote è stato inviato dall’avvocato Taccia ad Andrea: sono due pagine uscite su una rivista online, tra l’altro quella rivista; alcune parti erano cancellate. È stato inviato dall’avvocato Taccia a Sempio: l’ha letto per informarsi, era già uscito sui giornali”.