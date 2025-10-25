A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e in studio vi era Federico Gallo, legale di Massimo Lovati: ecco che cosa ha detto

A Quarto Grado si è parlato di Garlasco e in studio era ospite Federico Gallo, avvocato di Massimo Lovati, quest’ultimo ex penalista di Andrea Sempio. “Non mi risulta al momento che Lovati sia indagato – ha esordito il noto legale –. Lui è indagato a Milano per diffamazione aggravata (dopo la querela presentata dallo studio Giarda, ndr), ma a Brescia ancora no; dobbiamo verificare, tutto è possibile nei processi e nella vita.”

E ancora: “Se non c’è certezza non posso darla, soprattutto tenendo conto che questa cosa sarebbe abbastanza complicata e abbastanza grave per l’accusa, che non credo che ci sia… però ci si potrebbe aspettare un po’ di tutto. Lui sentito a Brescia è una cosa possibile e molto probabile – ha aggiunto –. È anche giusto che i pm chiedano a lui lumi su qualche circostanza importante, e credo che lo stesso, che ha comunque il diritto di avvalersi, potrebbe mettersi a disposizione della magistratura, perché credo che l’avvocato Lovati, che è stato un grande avvocato e fino ad oggi ha portato a casa un risultato ineccepibile, chiarirà ogni dubbio.”

Sul fatto che, subito dopo che Lovati ha lasciato la difesa di Sempio, sia spuntato il supertestimone che smonterebbe l’alibi di Sempio su Garlasco, Gallo precisa: “Una coincidenza, il supertestimone? Credo di sì. Sempio ha due bravissimi avvocati e non ha bisogno di essere difeso, ma credo che sia una coincidenza, perché sarebbe avvenuta comunque questa cosa.” Quindi ha argomentato sullo scontrino: “Se lei chiede a uno studente di giurisprudenza se fosse opportuno ciò che ha fatto Sempio – presentare uno scontrino quando non te lo chiedono, quando non sei indagato e con l’orario che coincide con l’orario che precedentemente dava la ragazza morta, che costituisce un alibi, e non fornisci riscontri esterni, non hai nessuna prova che tu stai a Vigevano perché la cella non ti aggancia – mi devi dire perché c’è proprio un buco della cella in quell’ora e perché l’orario coincide perfettamente.”

DELITTO DI GARLASCO, GALLO E LO SCONTRINO: “NON E’ FALSO, E’ FALSO L’ALIBI”

Quindi si domanda: “Chi sapeva dell’orario della morte di Chiara? Di chi è questo scontrino? Era normale che qualcuno uscisse fuori, vuoi perché ha avuto un rimorso di coscienza… Un identikit di questo supertestimone? Una persona che conosce i fatti, che conosce Sempio, che conosce ciò che è successo e forse conosce la sua posizione e che si presenta. Se io mi presento dopo tanti anni, sicuramente avrò qualche beneficio anziché essere chiamato da casa: cambia a livello processuale” – dice con una possibile allusione all’indagine aperta a Brescia per corruzione.

Quindi ha aggiunto: “Non è falso quello scontrino, è falso l’alibi. Una persona innocente non ha bisogno di alibi.” Sul rapporto Sempio–Lovati, Gallo aggiunge: “Che ci sia stato un buon rapporto fra di loro e che ci sia rimasto male Lovati è palese; da quel giorno l’avvocato è cambiato. Già non è bello quando un cliente liquida un avvocato, ma farlo con una telefonata di dieci secondi… Lui ci è rimasto male, non se l’aspettava mai, e processualmente lo ha sempre protetto.”



DELITTO DI GARLASCO, GALLO FA CHIAREZZA SUL GIRO DI SOLDI DEI SEMPIO

Sul giro di soldi dei genitori di Sempio agli avvocati, Gallo precisa: “Gli altri avvocati dell’epoca, Grassi e Soldani, hanno negato di aver incassato i soldi in contanti, quindi ha incassato tutto Lovati? Questa è una cosa che verrà chiarita quando lui verrà sentito. Io credo che la circostanza riferita dai genitori di Sempio sia quella: Lovati non ha avuto direttamente la somma di denaro, ma la somma di denaro veniva data ai due avvocati. Hanno detto il vero? Non dubito, però… I soldi vanno ai tre avvocati, non solo a Lovati. I soldi arrivavano ai due avvocati senza la presenza dell’avvocato Lovati, ma gli altri due avvocati hanno il diritto di prendere questi soldi: erano soldi legittimi, hanno lavorato anche loro, perché non dovrebbero prenderli? Loro dicono che non li hanno presi? È una cosa illogica, perché la famiglia di Sempio ha detto che ha portato i soldi nello studio Soldani e Grassi.”

Poi ha concluso: “Io non mi permetterei mai di accusare Sempio né i genitori, così come non penserei mai che ci sia stata una corruzione.” Chiaro quindi il pensiero dell’avvocato Gallo, che ha ribadito la sua tesi sullo scontrino, che starebbe rivelandosi un boomerang invece che un vero e proprio alibi per l’indagato. Nel frattempo ha fatto chiarezza sulla posizione del suo assistito, Lovati, che nell’ultima settimana è un po’ sparito dai radar, a differenza invece di quanto avvenuto fino a poco tempo fa, con lo stesso penalista che era ogni giorno in tv.