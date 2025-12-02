A Mattino 5 News spazio al delitto di Garlasco con l'intervista all'avvocato di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo: ecco le sue parole

Si parla del delitto di Garlasco a Mattino 5 News e in collegamento vi era l’avvocato Fabrizio Gallo, da un paio di mesi circa il legale di Massimo Lovati, a sua volta ex penalista che difendeva Andrea Sempio. In collegamento vi era Armando Palmegiani, consulente criminologo di Sempio che, quando ha assunto l’incarico, è stato profondamente criticato in quanto, in estate, aveva dato quasi per certo che il DNA sulle unghie di Chiara Poggi fosse appunto dell’indagato.

Gallo a riguardo ha voluto sottolineare che: “Abbiamo sentito consulenti cambiare parere, anche Marina Baldi (genetista del team di Sempio, ndr) disse che, quando Linarello le chiese un parere sul DNA, disse era assolutamente comparabile il DNA”. Palmegiani, in collegamento in diretta con Mattino 5 News, ha smentito di aver cambiato parere, mentre la Baldi non era presente in studio quindi non si è potuta difendere.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO “PRIMA DICEVANO CHE IL DNA ERA DEL PC…”

Gallo ha proseguito sulla nuova indagine su Garlasco: “Secondo me a livello tecnico Andrea Sempio verrà rinviato a giudizio ma la sua difesa dovrà spiegare come mai non vi siano tracce di Alberto Stasi sulle unghie di Chiara Poggi mentre ci sono quelle di Sempio, posto che sul quarto dito c’è un ignoto”, riferendosi al fatto che è stato trovato anche un DNA al momento non assegnabile a nessun soggetto.

Gallo ha aggiunto: “Ci era stato detto che la trasmissione era avvenuta per contaminazione dopo che Sempio aveva usato il computer di Chiara, ma dato che è emerso che il PC sembra non sia stato usato dal 10 in avanti, significa che Chiara non si sarebbe mai dovuta lavare le mani”, fino al 13 agosto, giorno dell’omicidio di Garlasco.

Quindi si è rivolto a Palmegiani domandando: “Vi preoccupa il fatto che non vi siano tracce di Alberto Stasi, che aveva cenato la sera prima con Chiara, sulle unghie della stessa? L’onere della procura è stato quello di accertare che vi fosse una corrispondenza fra Andrea Sempio e il DNA di Chiara Poggi, non di Stasi”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO “IL DNA E’ SOLO UNO DEGLI ELEMENTI CENTRALI”

In ogni caso, per Gallo: “Quello del DNA non è un elemento centrale dell’indagine di Garlasco, ma è un elemento importante da valutare insieme a tutti gli altri elementi, comprese le foto fatte dalla fotografa, perché la cosa strana è che fra tutte le persone e gli amici guarda caso ci sono soltanto lui e il padre” in via Pascoli il giorno dell’omicidio. Secondo Gallo “il fatto della circostanza che lui non chiama Marco è strana”, riferendosi ai mancati contatti fra Andrea e il fratello di Chiara dopo l’omicidio.

“Ricordiamo che nell’omicidio di Ponza, di cui mi sto occupando da tempo, gli amici della vittima non hanno chiamato la famiglia ed erano gli unici a sapere cosa fosse accaduto; Sempio che non chiama diventa molto strano”. Gallo ha concluso e precisato: “Io sono prudente, in questo momento sto parlando non da legale di Lovati ma da opinionista. Io riporto la mia esperienza”.