A Quarto Grado vi era Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, per parlare del suo assistito e dell'indagine su Garlasco, ecco cos'ha detto

C’era anche Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, ieri negli studi di Quarto Grado per parlare degli ultimi risvolti sul caso di Garlasco e in particolare del filone di Brescia dove si indaga per presunta corruzione. Dopo una breve intervista di Gianluigi Nuzzi all’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, in cui lo stesso magistrato sottolinea come Soldani e Grassi – ex avvocati di Sempio – sembra abbiano detto di aver preso i soldi durante l’indagine del 2017, Gallo commenta: “Credo che lui rimandi direttamente agli avvocati, evidentemente il dottor Venditti conosce bene le dichiarazioni degli avvocati: erano su tutti i giornali? Sui giornali c’è l’1 per cento, quando lui dice che i soldi si sono fermati agli avvocati io andrei cauto per quanto riguarda i due avvocati”.

Quindi ha precisato: “Bisogna chiarire cosa significhi ‘quei signori lì’”, dice riferendosi alla famosa intercettazione fra i genitori di Andrea Sempio. E ancora: “Il fatto che Soldani dice che la distribuzione e i conti li faceva Lovati è una contestazione che gli è stata fatta. Cos’hanno detto ai giornalisti sui soldi Soldani e Grassi? Che i soldi non li hanno presi e quindi Venditti conosce ciò che gli avvocati hanno detto alla procura”. Poi ha precisato una cosa di natura tecnica: “Non depositano i verbali delle dichiarazioni dei tre avvocati perché se i pm non fanno i confronti per verificare chi ha detto il vero e il falso è inutile che li depositano”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “LOVATI, RISPETTO AGLI ALTRI DUE AVVOCATI…”

Sulla posizione differente di Massimo Lovati e quella degli ex colleghi precisa: “È da un po’ che uno prende una strada e gli altri due un’altra, dall’inizio, da quando hanno dichiarato che non hanno preso soldi e Lovati è rimasto sorpreso. Lovati aggiunge: sa solo il suo, di altro non sa nulla, lui dice di aver preso i soldi dagli altri due avvocati che lo chiamavano, poi lui si prendeva la sua parte per il grosso lavoro fatto e per ciò che stava svolgendo”. Gallo ha precisato che l’interrogatorio di giovedì è stato breve: “Lui è molto prolisso ma è stato brevissimo”.

Sul fatto che Lovati abbia iniziato a indagare su Garlasco nonostante Sempio non fosse ancora formalmente indagato, l’avvocato Gallo precisa: “L’avvocato Lovati, quando dico che è avanti rispetto agli altri… lui ha il polso della situazione dei tribunali, sa dove cade la palla e la butta là, è il numero uno. Ha fatto questa indagine ed è stato pagato per questo profumatamente, ecco perché è stato pagato, ha fatto indagini preventive”.



DELITTO DI GARLASCO, GALLO SULLO SCONTRINO DI SEMPIO

Quindi è tornato sul famoso scontrino di Andrea Sempio, quello del parcheggio di Vigevano della mattina del 13 agosto 2007, mentre Chiara Poggi veniva uccisa a Garlasco. Gallo ha sempre considerato quello scontrino una cosa inutile e anche ieri ha ribadito il suo concetto: “Lo scontrino una prova farlocca? Non ci sono riscontri oggettivi a questo scontrino. La linea difensiva di Lovati sullo scontrino è la mia, ha detto che lo scontrino è una curiosità e carta straccia, non può dare un valore probatorio. Se io presento questo scontrino mi colloco su quel posto, ma se non fosse vero può essere un boomerang, ma lo dico processualmente”.

Quindi ha concluso commentando le parole di Lovati che ha parlato di un possibile coniglio che esce dal cilindro nell’indagine su Garlasco per rimescolare le carte in tavola: “Il coniglio chi è? Non si può dire. Dobbiamo lasciare questo segreto, non si può dire tutto. Ce ne sono due o tre di conigli – aggiunge – lui fa riferimento a un coniglio particolare ma non vorrei sbagliarmi. Lui non ha mai detto bugie, noi ci confrontiamo sempre. Per me dice sempre la verità, quasi”, ha concluso in maniera un po’ criptica.