A Mattino 5 News vi era Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati: le parole su Garlasco e sugli ultimi aggiornamenti sull'indagine di Brescia

L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, è stato intervistato questa mattina negli studi di Mattino 5 News, nell’ambito del blocco Garlasco e l’occasione è stata propizia per fare chiarezza sulla sua posizione. Ieri lo stesso Gallo, ospite di Ore 14 su Rai Due, aveva paventato un possibile addio a Lovati dopo aver scoperto che lo stesso avesse un portavoce, tale Alfredo Scaccia.

Oggi, colpo di scena, questo portavoce ha voluto fare un passo indietro e, nel contempo, Gallo ha confermato di essere ancora il legale dell’ex penalista di Andrea Sempio. “Ieri hanno tentato di delegittimarmi in una trasmissione televisiva – ha detto Gallo – ed è girata la notizia che tutti volevano sentire da almeno un mese e mezzo a questa parte, ovvero che l’avvocato Gallo lascia la difesa di Lovati, ma è una fake news che io ho subito smentito. Evidentemente a qualcuno non piace che io sia il suo avvocato”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “MAI DETTO CHE AVREI LASCIATO LOVATI”

Quindi ha precisato: “Io non ho mai detto che me ne sarei andato, ho detto che dovevo prima chiarire con Lovati e, quando Massimo mi ha fatto chiarezza e mi ha pregato di rimanere nell’incarico…”, aggiungendo che: “Questa notizia non era partita da lui e nemmeno altro era partito da lui. Io gli ho voluto ancora credere e gli ho detto che avrei continuato a seguirlo, e lui mi ha pregato di non abbandonarlo”.

Fabrizio Gallo ha poi parlato anche della convocazione in Procura di Brescia per oggi dell’avvocato Lovati, commentando la richiesta di testimonianza: “Si legge ‘persona interessata’, ma nel codice non c’è questa dicitura. Persona interessata è una non-invenzione del pubblico ministero, perché sa benissimo quello che fa: si intende una persona a metà fra l’informata e l’interessata, perché nella questione di cui si dovrà parlare lui è interessato, e questa cosa verrà chiarita”.



DELITTO DI GARLASCO, COSA POTREBBE SUCCEDERE OGGI

Ricordiamo che si sta parlando dell’indagine di Brescia per corruzione e che ieri sono già stati sentiti Soldani e Grassi, gli altri due avvocati di Sempio nel 2017. “Se parla lui cambieranno un po’ di cose”, ha concluso Gallo in merito alla testimonianza di Lovati di oggi. Ricordiamo che i due avvocati sopracitati hanno sempre negato di aver preso soldi in contanti da parte dei genitori di Sempio mentre Lovati ha invece detto sempre il contrario, che i soldi venivano recapitati dai Sempio presso lo studio Soldani, poi lui prendeva la sua quota, circa un terzo, per un totale di 15-16.000 euro.

Oggi il penalista racconterà probabilmente tutto questo alla procura di Brescia e quasi sicuramente dirà anche altro: vedremo se realmente dopo le sue dichiarazioni l’indagine prenderà una nuova piega o meno ma la sensazione è che ciò che vi sia sotto debba essere ancora scoperchiato del tutto.