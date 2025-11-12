Si parla del delitto di Garlasco a Mattino 5 News con le dichiarazioni di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Massimo Lovati: le sue parole

Si è parlato del delitto di Garlasco stamane negli studi di Mattino 5 News, programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, e fra gli ospiti vi era anche oggi l’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati. Gallo ha fornito subito una notizia molto interessante, spiegando che da qualche ora a questa parte l’ex penalista di Andrea Sempio ha di fatto una sorta di scorta. “Devo ringraziare le forze dell’ordine perché da ieri c’è una macchina dei carabinieri che presidia lo studio Lovati – le parole dell’avvocato – e ciò significa che c’è molta attenzione, hanno valutato la lettera… quello è un luogo strategico, quindi sicuramente, secondo la mia indicazione, va protetto. Me l’ha detto Massimo”.

Il riferimento è ovviamente alla lettera che è stata recapitata all’avvocato Lovati pochi giorni fa, con scritto “è meglio che stai zitto” in dialetto pavese, oltre agli escrementi trovati davanti alla porta del suo studio. Mattino 5 News ha poi rimandato in onda la testimonianza di una persona che afferma di aver sentito Massimo Lovati parlare molto probabilmente con Andrea Sempio, riferendosi a lui con le parole “assassino di m***”, un atteggiamento che il testimone – rimasto volutamente anonimo – non aveva mai sentito dallo stesso penalista vigevanese e che lo ha quindi sorpreso.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “METTERE IN BOCCA QUELLE PAROLE A LOVATI…”

Ma è andata davvero così? Nessuno può dirlo con certezza; fatto sta che Fabrizio Gallo ha detto che si potrebbe presentare una denuncia contro questa persona: “Potremmo denunciarla per diffamazione. Cercare di riferire, di mettere in bocca le parole a Lovati che avrebbe detto a un suo cliente, che loro identificano in Sempio, ‘vai via assassino di m***’… vabbe’, come a dire che quelle parole rilasciate dal testimone misterioso sono decisamente pesanti”.

Sempre Gallo, infine, ha spiegato che Lovati: “Credo che sia depositario di alcune cose che non vuole divulgare a nessuno, e questo lo dirà ai magistrati”, con riferimento all’inchiesta per corruzione di Brescia, sempre collegata ai fatti di Garlasco.

