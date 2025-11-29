A Quarto Grado si parla di Garlasco e in studio vi era l'avvocato Fabrizio Gallo, il legale difensore di Massimo Lovati: ecco le sue dichiarazioni

L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, era ospite ieri di Quarto Grado per parlare del caso Garlasco e, nell’occasione, ha ribadito la sua tesi sullo scontrino, che rischia di essere un boomerang per Andrea Sempio qualora emergesse che quel ticket prodotto a Vigevano il 13 agosto 2007 risultasse un falso. “Il problema dello scontrino – ha spiegato Lovati – me lo sono posto ancor prima di difendere Lovati”, per poi aggiungere: “Se si presenta lo scontrino è un alibi, altrimenti mi devi spiegare perché l’ha depositato. Quando tu lo presenti ha un valore in quel momento, come mai io, in una trasmissione dove non ero l’avvocato di Lovati, mi scontro con lui e lui mi dice che vale zero?”.

E ancora: “Per me è una curiosità: quello scontrino non doveva essere considerato, oggi non lo consideriamo… ma faccio un discorso tecnico, non voglio accusare nessuno”. Fabrizio Gallo ha poi ricordato la notizia emersa qualche settimana fa circa un testimone di Garlasco che avrebbe dichiarato che quello scontrino fosse un falso: “Era uscita la notizia della presenza di un testimone che era stato sentito dagli inquirenti – ha commentato Gallo – io l’ho appreso dalla stampa, si diceva che questo testimone fosse attendibile”.

DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “CON LOVATI CI FREQUENTIAMO SPESSO…”

E ancora: “Con Lovati ci confrontiamo sempre ma non possiamo fare verifiche. Non penso sapesse Lovati di questo testimone; quando poi ci siamo confrontati su questo punto, abbiamo alzato un po’ le spalle”.

Sulla possibilità che emerga prima o poi un supertestimone che possa accusare Andrea Sempio, Gallo appare un po’ criptico: “Supertestimone? L’avvocato Lovati, di solito, quando fa una rappresentazione di un personaggio del genere non parla mai a vanvera; pare che ve ne sia anche un altro di personaggio, così mi raccontava un giorno, anche con me parla a codici… dice che ci potrebbe essere un altro personaggio”, ribadisce, per poi spiegare: “A volte non so dove finisce la verità e dove inizia la fantasia, parlava di un leprotto”.



DELITTO DI GARLASCO, GALLO: “SE SEMPIO VA A GIUDIZIO E VIENE ASSOLTO…”

Quindi ha precisato, dopo che Carmelo Abbate lo ha un po’ attaccato per usare queste allusioni, chiedendo rispetto per Chiara Poggi e Andrea Sempio: “Noi aspettiamo i fatti concreti. Non so chi è il leprotto, se lo sapessi lo direi”.

Infine, sulla possibilità che Sempio venga rinviato a giudizio dopo la chiusura dell’indagine su Garlasco, ha spiegato: “Se tutti pensassero che il rinvio a giudizio dovrebbe essere emanato solo quando c’è una previsione di condanna, oggi ci sarebbero centinaia di migliaia di processi in meno; se lui va a giudizio e viene assolto ne uscirebbe più forte rispetto a un’archiviazione. La conosco bene la norma Cartabia, ma molti pubblici ministeri non la applicano e chiedono troppe richieste di rinvio a giudizio”.