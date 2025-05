ll delitto di Garlasco al centro di Quarto Grado, con un ampio approfondimento sulle ultime notizie riguardanti questo nuovo filone di indagine inerente l’omicidio di Chiara Poggi e che vede al centro la figura di Andrea Sempio. Si è dibattuto in particolare sull’impronta trovata sul muro a poco distanza da dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della 26enne, una impronta palmare che sta dividendo accusa e difesa: per la prima è una prova importante, per la seconda non vale nulla. E’ ovviamente di questo secondo parare il generale Garofano, ex comandante dei Ris, che presente come sempre ieri negli studi di Quarto Grado ha cercato di fare chiarezza: “Bisogna stabilire se quei 15 punti sono oggettivamente riconoscibili”, dice riferendosi al fatto che vi sarebbero 15 “match” fra l’impronta sul muro e quella di Andrea Sempio.

“Perchè è una traccia sul muro, la tessitura del muro può indurre ad un errore di interpretazione, quindi chiederemo gli originali delle impronte di Sempio e gli originali della foto della parete per capire se ci sono quei punti, visto che nella storia sono stati fatti tantissimi errori in tal senso, anche da parte dell’Fbi. Le tecniche nuove che ho letto che hanno permesso di riconoscere l’impronta sarebbero Photoshop, un programma di elaborazione grafica già disponibile ai tempi, quindi anche questo software non può trasformare quello che non c’è, il rischio è di dare una interpretazione a qualcosa che è obiettivo”. Garofano prosegue: “Quando leggevo le consulenze e le relazioni dei miei collaboratori di allora, chiedevo sempre una doppia o tripla interpretazione, proprio perchè ci può essere qualcuno che sia convinto sulle impronte quando in realtà non ci sono”.

DELITTO DI GARLASCO E IMPRONTA DI SEMPIO, GAROFANO: “MANCANO LE SCARPE”

In ogni caso per il consulente di Sempio: “Anche se c’è una impronta di Sempio, siccome l’assassino doveva comunque scendere le scale ma lì non ci sono impronte di scarpa, questo significa che quell’impronta abbia valore indiziario nullo. Si stanno facendo troppe costruzioni su cose che non sono ancora state mostrate. L’assassino aveva le mani sporche di sangue e poi quell’impronta era invisibile, non c’era la pressione, tanto è vero che è stata evidenziata con la ninidrina, poi l’assassino non fa gli scalini. Le impronte sul dispenser di Stasi hanno un valore molto importante – dice riferendosi ad uno degli indizi che portò alla condanna di Stasi – perchè in quel bagno ci va un soggetto che aveva le scarpe Frau. In quell’appartamento c’è tutto il camminamento di marca Frau, scarpe che non indossava ma che comprava Stasi”.

A Quarto Grado anche Giorgio Portera, genetista, che sempre a proposito dell’impronta precisa: “Non si può datare quella impronta, l’unico riscontro è andare a vedere foto e video prima dei rilievi per capire in quella porzione di muro cosa vi fosse. Bisogna andare con la ninidrina sul muro per capire cosa c’era. Le 15 minuzie sono sufficienti? In generale si parla sempre di 16 punti, poi c’è la scuola della polizia scientifica che è più attaccata ai 16 punti, mentre il Ris anche sotto. In generale la cassazione si è espressa con opinioni di qualità, se la qualità delle minuzie è di un buon livello qualitativo allora i 15 punti possono bastare”.

DELITTO DI GARLASCO E IMPRONTA DI SEMPIO, PORTERA: “SE CI FOSSE SANGUE…”

Ma si possono cercare tracce di sangue sull’impronta di Sempio? “Se ci fosse stato tanto materiale biologico allora i test del sangue avrebbero dato già esito positivo. E’ un tentativo che comunque si può fare anche con nuove metodiche ma a mio avviso per quanto è grande l’impronta sarebbe già stato rilevato. L’odierno indagato frequentava la casa, quindi trovare una sua impronta in casa non è inverosimile”.

Cosa farebbe Portera per eventualmente individuare tracce ematiche? “Se io fossi il perito aprirei la paradesive (i supporti dove sono state “sigillate” le impronte ndr) e verifcherei con i classici tamponcini: se andando a toccare le piccole creste dell’impronta c’è una reazione positiva allora acquisisce un valore probatorio molto alto, visto che significa che ci sono tracce di sangue. Se c’è del dna potrebbe esserci comunque anche sudore, e bisogna tenere conto anche dell’eventuale degradazione dopo 18 anni”. C’è un’altra impronta in casa, quella vicino alla porta, la numero 10, che presenta però solo 8 particolari: “La dattiloscoposia si basa molto su una interpretazione anche soggettiva, alcuni esperti di impronte quando vedono 8 punti non la considerano nemmeno, c’è una prassi quando siamo vicino ai 15-17 punti, Ma nel momento in cui abbiamo pochi punti non è detto che quell’impronta sia utilizzabile”.

DELITTO DI GARLASCO E IMPRONTA DI SEMPIO: “ECCO COSA FARA’ LA DIFESA DI STASI”

Infine le parole di Matteo Menga, inviato di Quarto Grado, che ha svelato quali sono le prossime mosse della difesa di Alberto Stasi: “Verrà presentata dai consulenti di Stasi nei prossimi giorni una consulenza di parte sull’impronta 33 (quella di Andrea Sempio ndr), i consulenti direbbero che fosse carica di materiale biologico, che fosse sporca di sangue, sangue che all’epoca non fu rivelato per l’uso della sostanza ninidrina che avrebbe impedito di vedere il sangue”.

E ancora: “Sulle impronte delle scarpe nel 2024 è stata depositata dalla difesa di Stasi una consulenza confluita anche nell’indagine di adesso: si conferma la marca Frau ma si contesta la misura, non il 42 (il numero di Stasi ndr) bensì il 43 e il 44, vedremo cosa succederà nel proseguo delle indagini”. Una lotta a distanza quindi fra difesa e accusa, con il pool di Sempio convinto che quella impronta non dica nulla anche perchè non databile e non contestualizzabile, di contro, gli avvocati di Stasi credono invece che sia un elemento basilare nella nuova indagine.