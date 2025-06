Il giallo di Garlasco a Mattino 5 News, con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda e la nuova indagine. Quella di oggi è una giornata molto importante e presso l’arma dei carabinieri di Milano in via Moscova è già giunto il generale Garofano, ex comandante dei Ris nonché attualmente consulente di Andrea Sempio, quest’ultimo, unico indagato nel giallo di Garlasco. Il talk di Canale 5 ha parlato proprio con il generale, che ha spiegato ad Emanuele Canta cosa accadrà in queste ore: “Oggi prenderanno in consegna tutti i reperti quindi effettivamente le attività inizieranno il 17 giugno, avremo quel giorno contezza di quelli che sono reperti e tracce su cui fare incidente probatorio, per capire quali reperti esistono e come sono stati conservati”.

Sulle nuove attività della procura, il generale Garofano ci tiene a precisare una cosa: “Credo che stia rivisitando quanto fatto allora, io credo che quanto fatto allora sia stato fatto bene, nonostante polemiche strumentalizzate, si può sbagliare, questo è umano, ma non credo che noi abbiamo sbagliato, ci ha lavorato con una perizia in appello bis, il dottor Testi, quindi lunedì – prosegue riferendosi all’ispezione dei Ris di Cagliari nella casa di Chiara Poggi – è stato fatto un lavoro già fatto ma ripeto ben venga una verifica per assoldare i risultati già ottenuti, Si possono individuare altri profili ma significa la conferma in gran parte del materiale di Chiara Poggi e poi di tutti coloro che frequentavano quella casa e che non hanno alcuna responsabilità nell’omicidio, quindi io sono convinto che bisognerà avere cautela e fare attenzione ad interpretare i risultati”.

DELITTO DI GARLASCO, COSA ACCADRA’ OGGI

Chiaro quindi il messaggio di Garofano: trovare impronte nella casa non significa che si sia trovato l’assassino. In caserma stamane anche Marzio Capra, storico genetista della famiglia di Chiara Poggi, nonché la genetista e il dattiloscopista incaricati dalla procura che avranno il compito di prendere in carico i reperti che si trovano presso la stessa caserma, dopo di che si recheranno presso l’istituto di medicina legale a Pavia. Cosa preleveranno? Innanzitutto le 35 paradesive, le varie impronte prese all’epoca della prima indagine del 2007.

Tutti i reperti saranno quindi aperti martedì prossimo, 17 giugno 2025, in una stanza asettica in questura con tutti i consulenti bardati, proprio per evitare di “contaminare” le varie prove. C’è grande attesa per quanto verrà scoperto, a cominciare dal dna sulle unghie di Chiara Poggi che secondo la procura e il genetista Previderè, colui che ha “risolto” il caso di Yara Gambirasio, sono certe che si tratta di dna di Andrea Sempio.

DELITTO DI GARLASCO, GLI ELEMENTI CHE VERRANNO ANALIZZATI

Altro elemento fondamentale sarà l’impronta 10, quella che si trova sulla parte interna della porta di casa e che non è mai stata attribuita. In ogni caso l’incidente probatorio servirà per ricercare tracce biologiche mentre non si discuterà di un’altra impronta nota, la numero 33, quella rinvenuta sul muro vicino a dove è stato trovato il cadavere della povera Chiara Poggi, e che anche in questo caso, per la procura appartiene ad Andrea Sempio, ma non per la difesa, definendolo il tutto solo una consulenza di parte che si può smentire.

Ricordiamo anche che nell’incidente probatorio saranno analizzati tutti quegli oggetti che inspiegabilmente non sono stati analizzati nella prima indagine, ad esempio i vasetti di yogurt, quello di the, i cereali e altri oggetti trovati nella casa di Chiara dopo l’omicidio del 13 agosto del 2007. La sensazione è che l’appuntamento del prossimo 17 giugno possa essere un episodio cruciale per il proseguo di queste nuove indagini per fare luce, una volta per tutte, sul delitto di Garlasco: non ci resta che attendere le prossime risultanze, sarà un’estate probabilmente caldissima.