A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e ospite in studio vi era come sempre il generale Garofano: scopriamo cos'ha detto

Nel corso della puntata di ieri di Quarto Grado vi era, come sempre, ospite anche il generale Luciano Garofano, fondatore dei RIS nonché ex consulente di Andrea Sempio nel caso di Garlasco. Nelle ultime settimane la difesa dell’indagato ha subito un vero e proprio scossone, visto che è stato rimesso il mandato di Lovati in favore dell’avvocato Liborio Cataliotti e, nel contempo, proprio il generale ha fatto un passo indietro. A Quarto Grado si è parlato della famosa consulenza Linarello, un documento preparato dalla difesa di Alberto Stasi nel 2016, secondo cui sulle unghie di Chiara Poggi vi fosse il DNA proprio di Sempio.

Delitto di Garlasco, Vitelli “Omicidio Chiara come un libro giallo”/ “Alberto Stasi non l'ha uccisa”

Questa consulenza sarebbe finita in mano agli avvocati e ai giornalisti nonostante fossero atti secretati, e anche Garofano l’ha ricevuta dall’avvocato Lovati a fine 2016: «Non mi sono assolutamente chiesto quale fosse la provenienza della consulenza Linarello, io mi sono preoccupato di appurare quale fosse il DNA di Sempio con il prelievo del 30 dicembre 2016. Poi ho ricevuto, con una e-mail ufficiale – consegnata anche ai carabinieri – in cui il professor Soldani (uno degli avvocati di Sempio dell’epoca, ndr) mi trasmetteva la consulenza del prof. De Stefano (secondo cui il DNA sulle unghie di Chiara Poggi è incomparabile, ndr) e poi l’istanza degli avvocati di Stasi, Giarda e Bocellari, che conteneva la consulenza Linarello e quella Fabbri, e quindi il documento dell’agenzia investigativa SKP».

Morte Angelo Onorato, la moglie: “Sul cadavere trovato DNA terzo”/ “Poco prima di morire...”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO FA CHIAREZZA SULLA CONSULENZA LINARELLO

Quindi ha ribadito: «Io non mi sono chiesto nulla, ho solo fatto il mio lavoro, perché me l’hanno data gli avvocati», quella consulenza. Quindi ha svelato una notizia che non era ancora emersa: «Io sono stato sentito dai carabinieri di Milano due giorni dopo essermi dimesso dall’incarico per questioni tecniche.

I carabinieri mi hanno invitato a essere sentito come persona informata sui fatti e, siccome avevo voglia di chiarire tutto quello che già stava montando, ho deciso – mi sembra il 3 ottobre – di essere sentito e di chiarire la mia posizione alla luce del sole. E poi sono venuto a Quarto Grado il giorno dopo e non ve l’ho detto perché speravo rimanesse una cosa riservata, perché sulla mia persona sono state fatte illazioni feroci e ignobili, ma qualcuno l’ha detto». Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, ha replicato: «Avrei preferito l’avesse detta qui come opinionista», con tanto di faccia contrariata di Garofano.

Delitto di Garlasco, Lovati choc: “Indagine corruzione? Sono pezzi di m*”/ “Non ho un conto corrente”

DELITTO DI GARLASCO, PORTERA SU DNA UNGHIE CHIARA POGGI

E, a proposito di DNA, a Quarto Grado vi era anche il genetista Giorgio Portera, che proprio sulla questione delle unghie della povera Chiara ha spiegato: «Cosa aspettarci dall’incidente probatorio? Sappiamo che c’è questo DNA sotto le unghie, compatibile per le consulenze con Andrea Sempio, ma che ha dei contrasti. A mio avviso, il perito potrebbe superare questi contrasti e far sì che questo DNA possa essere reso comparabile e confrontarlo; quindi DNA utilizzabile, che potrebbe dare una compatibilità, ma bisognerà capire se sia blanda, leggera e diffusa nella popolazione, e se può identificare realmente questo soggetto. Lo capiremo nell’incidente probatorio, che non è una consulenza ma sono degli esperimenti e prove di laboratorio discusse in tribunale prima di un processo; e durante la fase della discussione i consulenti si faranno sentire e lì uscirà effettivamente la compatibilità o meno con Sempio».

Sull’impronta 33, invece: «È una prova che deve essere assolutamente discussa in aula con periti e consulenti di parte, che devono convincere i giudici dell’utilità o meno di questa impronta. È predominante, in questa fase dell’indagine, la prova scientifica o quella tradizionale? Adesso si punta molto su questa perizia, che è enorme; il focus degli inquirenti in questo momento è su queste prove scientifiche».



DELITTO DI GARLASCO, PORTERA SULL’IMPRONTA DI SCARPE

Infine, sull’impronta di scarpa trovata in casa di Chiara Poggi e che i difensori di Stasi hanno sempre contestato, Portera ha fatto chiarezza: «Come si misura un’impronta? Va fatta una foto dall’alto, ortogonale, a 90 gradi; bisognerebbe poi confrontarla con una fotocopia della suola. La foto a Garlasco è stata fatta con il luminol, con la striscetta metrica, senza la quale non potrebbe essere misurata. Sembrerebbe abbastanza ortogonale; si possono fare più prove e la prova del nove è l’esperimento giudiziale: si prendono le scarpe, si fa camminare e poi si confronta l’impronta con la foto, ovviamente lo si fa con Sempio.

Negli ultimi anni i software di grafica permettono anche di correggere le distorsioni: se questa foto non è perfettamente ortogonale, attraverso i software si possono verificare gli angoli perfetti delle scarpe. La scienza della grafica è in continua evoluzione, quindi è giusto sfruttarla». Vedremo quindi cosa emergerà da questo incidente probatorio che, ricordiamo, si terrà fra esattamente due mesi, il prossimo 18 dicembre 2025, e che potrebbe dare delle risposte importanti sia alla difesa di Sempio quanto all’accusa.