Delitto di Garlasco, il generale Garofano svela a Quarto Grado le prove sulle "carte" ricevute da Soldani e poi fa delle rivelazioni su Andrea Sempio...

DELITTO DI GARLASCO, LA MAIL DI SOLDANI A GAROFANO

Anche sul ruolo degli ex avvocati di Andrea Sempio, in merito a soldi e documenti, si sta soffermando la Procura di Brescia, che indaga sulla presunta corruzione per l’archiviazione del giovane nella precedente inchiesta sul delitto di Garlasco. La madre dell’indagato, Daniela Ferrari, ha spiegato agli inquirenti che dicevano loro “che servivano per avere le carte”. Ma di quali carte si tratta? Documenti autorizzati o coperti da segreto istruttorio?

Delitto di Garlasco, la teoria di Taccia su Giuseppe Sempio/ "Forse voleva accelerare tempi o temeva errori"

A tal riguardo, Quarto Grado ha affermato nell’ultima puntata che “di certo i legali di Sempio, nel gennaio 2017, avevano tra le mani due documenti secretati: la consulenza genetica del dottor Linarello e il fascicolo dell’agenzia investigativa, depositati dalla famiglia Stasi per far riaprire il caso”.

A tal proposito, il programma di Rete 4 ha mostrato parzialmente una mail del 13 gennaio 2017, inviata dall’avvocato Federico Soldani — all’epoca uno dei legali di Sempio — al generale Luciano Garofano, che era stato incaricato di realizzare una consulenza. “In allegato ci sono i due documenti”.

Delitto di Garlasco, carabinieri invocano norme anti terrorismo/ Nel mirino tabulati Sapone, Spoto, Scoppetta

Ma come sono stati ottenuti? Lovati sostiene di averli ricevuti da un giornalista, ma l’ipotesi degli inquirenti è che quei documenti siano frutto di una corruzione, come riportato nell’informativa dei carabinieri, in cui si parla di Soldani e Sapone.

Nelle ultime ore, l’ex comandante dei Ris ha parlato a Tag24 proprio di quei documenti: “Io non so quale sia stata la procedura attraverso la quale gli avvocati Lovati, Grassi e Soldani abbiano ottenuto quella documentazione”. Si è poi soffermato anche sull’incarico di consulente tecnico di parte, a cui ha rinunciato, spiegando di averlo lasciato il 30 settembre per divergenze con la difesa.

Delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio confuso: "Corruzione? Non ricordo nulla"/ "Io indagato? Bisogna capire"

COSA HA RIVELATO GAROFANO SU ROTTURA CON SEMPIO

Nell’intervista ha chiarito che la rottura si è consumata perché i legali non hanno voluto inserire l’analisi dell’impronta 33 nell’incidente probatorio, nonostante lui ritenesse fosse cruciale per la difesa. Garofano si è anche confrontato con Sempio: per capire quale strategia condivideva, visto che le posizioni dei difensori erano diverse: “Ha scelto di continuare con quegli avvocati, per poi sfiduciare l’avvocato Lovati”.

Inoltre, ha parlato del Dna sotto le unghie della vittima, poiché per alcuni giornali la sua consulenza avrebbe evidenziato la compatibilità di quel Dna con quello di Sempio. Garofano ha però smentito con forza, affermando che si tratta di una falsità diffusa per motivi mediatici. Secondo il generale, il profilo genetico in questione era parziale, misto e legato solo al cromosoma Y (quindi comune a molti uomini), e pertanto non idoneo a stabilire un collegamento certo.

Per quanto riguarda l’inchiesta sulla presunta corruzione, Garofano ha ribadito la sua estraneità. In merito alla sua consulenza ha aggiunto che la nuova genetista, Baldi, potrebbe utilizzarla, poiché può ancora giocare un ruolo chiave nel chiarire definitivamente la questione. Ha inoltre spiegato di non sapere che la consulenza non fosse stata depositata: “E mi sono anche arrabbiato. Sono rimasto sorpreso”.

Ci sarebbe rimasto male perché pensava che sull’archiviazione avesse influito la sua consulenza. Quando, ad aprile, Lovati gli ha chiesto se dovessero depositarla, Garofano gli ha suggerito di aspettare, perché voleva capire che cosa sarebbe emerso dalle nuove analisi.