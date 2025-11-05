A Storie Italiane si parla del giallo di Garlasco e in collegamento vi era il generale Garofano, che si è rivolto al dottor Bacco, ospite in studio

A Storie Italiane si è parlato del delitto di Garlasco e il generale Garofano, ex comandante dei Ris ed ex consulente di Andrea Sempio, si è scontrato con il professor Bacco. Il fondatore del nucleo dei carabinieri speciali ha spiegato: “Io sono testimone di tanti casi mediatici: Cogne, Donato Bilancia, Novi Ligure… sono abituato a questi casi, i magistrati hanno gli anticorpi per potersi difendere da un’elaborazione ignobile fatta su questo caso. Inviterei il dottor Bacco a essere più cauto nei miei confronti, perché spesso offende. Lo vorrei gentilmente invitare ad astenersi da invenzioni fallaci di una persona non competente e quindi ad astenersi da oggi in poi da quel linguaggio offensivo e ignobile e da tutte queste suggestioni che ha fatto su questo caso. Si riveda i video fatti su Instagram.”

In studio a Storie Italiane vi era proprio il professor Bacco, che ha replicato: “Io non credo di usare linguaggio ignobile, mi sembra il suo ignobile. Mi sta facendo accuse terribili. Mai parlato di lei su Instagram: io semplicemente ho detto che, nella sua storia, visto che lei aveva avuto un ruolo, poteva per motivi di opportunità evitare certe presenze. Pensare che un ex comandante dei Ris non vada a verificare se un documento sia secretato o no… io, da umilissimo medico, quando mi mandano dei documenti verifico da dove vengono. Io non ho mai parlato di lei su Instagram: molti non sapevano il suo ruolo su Sempio, ma fare l’opinionista su questa cosa per me è inopportuno, io non ho mai detto altro.”

La replica di Garofano: “Lei oggi è correttissimo, poi le mando i video che ha fatto sui suoi canali social. Io l’ho avvisata, poi veda se cancellarli o meno. Non accetto offese, elaborazioni… ha fatto una ricostruzione del caso: con quali competenze? E mi ha offeso. Gradirei che fosse rispettoso, e il grado non me l’ha tolto nessuno, perché io non sono un ex generale, ma un generale.” Garofano ha quindi risposto a una domanda diretta di Eleonora Daniele su come finirà la vicenda Garlasco e ha replicato: “L’impronta 33, che la procura ritiene attribuibile a Sempio, è importante: se i due capisaldi reggono, io credo che Sempio verrà rinviato a giudizio.”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO E LA QUESTIONE PRIVACY

Quindi si è scontrato anche con il quotidiano La Verità: “Che ha pubblicato parte delle mie ‘sit’, che dovrebbero essere secretate, e mi chiedo se questa è una prova della giustizia italiana, ma non condivido. Sulla base di quell’articolo, corretto, qualcuno mi ha attribuito che io avevo affermato con certezza che il DNA sotto le unghie appartenesse a Sempio: io questo non l’ho mai detto, non ci credo, quindi è l’occasione per chiarire una volta per tutte questo aspetto, ma non attiene all’articolo de La Verità, che è stato interpretato negativamente da altri. Così ho chiarito anche questo aspetto. Questo documento dovrebbe essere secretato e invece è stato diffuso: mi preoccupo, da cittadino, della tutela della privacy.”

De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha replicato: “Lei fa un discorso correttissimo e sa quanta sofferenza c’è stata anche in questo senso da parte di Stasi e della sua famiglia. Ci sono state anche in passato queste cose: questo, purtroppo o per fortuna, fa parte dei meccanismi odierni. La luce aiuta, l’ombra non aiuta: quando c’è luce è meno facile sbagliare, quando c’è ombra si può sbagliare.” Di nuovo Garofano: “La regola deve valere per tutti: qui mi sembrano due pesi e due misure. Da giovane io giocavo a pallone e lei me l’ha servita a porta vuota. La luce deve essere diffusa in un perimetro di correttezza e rispetto delle leggi.”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO FA CHIAREZZA SULLA CONSULENZA LINARELLO

Garofano è quindi tornato sulla consulenza Linarello, che aveva ricevuto dagli avvocati di Andrea Sempio durante l’indagine del 2017: “Io mi son chiesto, a maggio del 2025, lumi su quella documentazione perché davo per scontato che fosse legittima e davo per scontato che all’archiviazione avesse contribuito anche la mia consulenza, per poi scoprire il tutto nel 2025. Ma questa è la strategia difensiva: più trasparenza di questa… sono l’unico che ha dimostrato trasparenza in questa vicenda. La mia decisione di abbandonare Sempio nasce per una decisione tecnica – ha poi precisato – io avevo suggerito che fosse necessario inserire l’impronta 33 nell’incidente probatorio; potevano chiederla solo loro, e quando non c’è sintonia fra consulente e difesa, a quel punto è bene che tu lasci il tuo mandato e ti rimetti alle decisioni dell’avvocato”.

“Questa è stata l’unica, assoluta ragione. Io ho parlato con Lovati e Taccia fino a cinque minuti prima dell’udienza e ho parlato anche con Sempio, mettendolo di fronte a questa scelta: lui ha scelto Lovati e Taccia, per poi sfiduciare Lovati. Se gli avvocati non considerano i tuoi suggerimenti, a quel punto cosa potevo fare di più? L’unico modo è mettermi nelle mani di Andrea, che ha deciso di seguire gli avvocati, e io mi sono dimesso. Scelta giusta quella di allontanare Lovati? Quindici giorni prima Lovati è stato confermato e io mi sono dimesso. Credo che forse – è una mia interpretazione – le affermazioni di Lovati, definendo la famiglia ‘una famiglia di ignoranti’, abbiano accelerato una discussione all’interno della famiglia, che poi è sfociata nella decisione di sfiduciarlo, ma io non ho più parlato con loro.”



DELITTO DI GARLASCO, IL PUNTO SUL DNA FRA BALDI, GAROFANO E DE RENSIS

La discussione si è quindi concentrata sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, che, secondo l’accusa, apparterrebbe a Sempio, ma non per la difesa. A riguardo, Marina Baldi, genetista e consulente dell’indagato, ha spiegato: “Stiamo portando avanti tutta l’attività che è stata fatta in precedenza e stiamo aspettando di capire cosa la dottoressa Albani ci dirà. Quel DNA può essere usato come comparazione, ma non è assolutamente significativo perché incompleto, molto scarso, quindi, secondo me, non è attribuibile a un contatto diretto, ma è più semplice che si tratti di una contaminazione.”

Garofano, a riguardo, ha spiegato: “Io non sono più il consulente, ma visto che l’ho detto in passato posso ripeterlo: condivido in toto le conclusioni del professor De Stefano, definendo quel DNA, seppur capace di fare dei calcoli, non idoneo per una comparazione, perché è stato ottenuto da una sola amplificazione; le altre due hanno dato risultato nullo e sappiamo che abbiamo bisogno di una conferma almeno con due amplificazioni. In più è un profilo misto e parziale del cromosoma Y della componente maschile, quindi, a mio avviso, non consente alcuna identificazione. Ma ce l’hanno detto anche i consulenti di Stasi, il dottor Ricci e, in parte, il dottor Previderè. Voglio ricordare che la consulenza del dottor Ricci conclude dicendo che non possiamo escludere che appartenga a tutti i soggetti maschi non contemplati nella banca dati usata per il calcolo, e il prof. Previderè non può escludere la contaminazione, quindi desumete voi.”

Pronta la replica di De Rensis: “Per quanto riguarda la consulenza del dottor Ricci credo che sia molto esplicita. L’estratto del prof. Previderè rende una deduzione diversa da quella che è la conclusione. Finisco dicendo che, per quanto riguarda l’attività del prof. De Stefano – qui sto immaginando – questa indagine potrebbe chiarificare alcuni punti. Ho scandito le parole perché sto immaginando. Il prof. De Stefano, stimatissimo professionista, ma credo che verranno chiarite alcune circostanze rispetto all’attività effettuata, perché le repliche devono essere identiche. Vedremo cosa ci dirà questa indagine, che ci dirà che è stato fatto tutto in maniera perfetta: aspettiamo gli esiti. La consulenza del dottor Ricci – ha infine sottolineato – parla di una perfetta compatibilità. Ne parleremo con la dottoressa Albani.”