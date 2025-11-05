A Storie Italiane si parla del delitto di Garlasco con lo scontro a distanza fra il generale Garofano e l'avvocato Antonio De Rensis, le loro parole

Stamane a Storie Italiane si è parlato del delitto di Garlasco e, in collegamento, vi era il generale Garofano, ex comandante dei Ris nonché ex consulente di Andrea Sempio. Si è sentito offeso dopo che ieri l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, lo ha definito un ingenuo in merito al fatto che, quando ha ricevuto la consulenza Linarello nel 2017 (dei legali di Stasi), non si sia domandato da dove arrivasse quel documento, fidandosi dei suoi avvocati. “Ho grande stima per l’avvocato De Rensis, ma ieri mi ha definito un po’ ingenuo, termine che sinceramente non ho molto gradito e allora vorrei chiedere all’avvocato De Rensis come mai questo termine, che certamente non mi ha fatto piacere.”

La replica del legale: “Premetto che ieri ho detto che credo ciecamente nella buona fede del generale, anche perché lei emette delle fatture; non sono stato ironico, perché di solito si capisce. Ingenuo significa purezza, onestà e schiettezza. Se lei si è risentito per questo mio termine ingenuo, io trasecolo. Penso che in questi giorni, anche inopportunamente, siano stati condivisi particolari della sua attività che io non ho condiviso. Pensare che, fra tutte queste parole, questa terminologia la faccia discutere, mi fa trasecolare.

Rinnovandone stima e apprezzamento per la sua eleganza, che, a differenza di qualche personaggio di questa vicenda, ha sempre esternato, io mi chiedo però questo: immagino che lei sapesse che quella era un’indagine molto fresca; io credo che gli avvocati le abbiano detto che era da 30 giorni che indagavano, quindi io immagino che lei abbia dedotto che ci fosse stata un’istanza di accesso agli atti, altrimenti nessuno, se non fa quella istanza, può avere accesso agli atti, soprattutto in un’indagine per omicidio. Comunque, sono orgoglioso di aver usato il termine ingenuo nella formula dubitativa: se una persona mi definisce ingenuo con questa terminologia, io sono orgoglioso.”

Garofano però non ci sta: “Un conto è il significato della parola, un conto è la sua motivazione; l’ha legato all’indagine del 2007, l’ha legato al fatto che, essendo un carabiniere, avrei dovuto conoscere la procedura penale, quindi ingenuo significava che io sono stato leggero e non accorto rispetto alle cose che riguardavano Sempio.”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO: “NON AVEVO ALCUN DOVERE DI PORMI DOMANDE”

Quindi ha proseguito: “Primo, non c’era nessun legame con l’indagine di Chiara Poggi, indagine che in parte ho curato, visto che bisognava verificare se il prelievo di Sempio corrispondeva, per poi redigere una consulenza insieme alla consulenza Linarello. Secondo, lei ha sempre protetto l’avvocatura: io ricevo da tre penalisti una documentazione che è quella dell’istanza dell’avvocato Bocellari assieme a Giarda, per un aspetto limitato a quello che ho già detto. Per quale motivo io dovevo stabilire o verificare che quella documentazione fosse legittima o meno? Io avevo un compito particolare, ristretto a quegli ambiti: assolutamente non dovevo farmi domande, perché davo per scontato che quella documentazione fosse legittima, e la mia buona fede sta nel fatto che io ho scoperto per caso, a maggio, con l’avvocato Lovati, che la consulenza non era stata depositata, rimanendo molto sorpreso; secondariamente, che quella consulenza volevano consegnarla, ma io ho detto no, perché c’è l’incidente probatorio in corso, e quando ho cominciato a sentire che vi fosse il dubbio che quella documentazione non fosse legittima, io mi sono precipitato a scrivere un’email all’avvocato Soldani, ma non ho avuto alcuna risposta”.

“Quindi nessun legame con l’indagine di Garlasco 2007: un compito definito con precisione. Non accetto che lei l’abbia legato ad aspetti che chiunque, con un minimo di intelligenza, ha capito, cioè che io sarei stato avventato e non avrei valutato con la mia esperienza.” Di nuovo De Rensis: “Credo di conoscere la lingua italiana. Non le sarà sfuggito che io non ho detto avrebbe dovuto, ma ho detto avrebbe potuto, che ha tutto un altro significato, che non voglio specificare perché offenderei la sua ampia conoscenza della lingua italiana. Ma, visto che lei mi ha chiamato in causa, io approfitto di questo spazio e le chiedo se mi può delucidare. È una domanda di cui non conosco la risposta: il 13 gennaio 2017 sappiamo che lei era già incaricato come consulente; per caso – è una domanda di cui non so la risposta – nel corso di una trasmissione è entrato nel merito, ma non specificando di essere già consulente di Sempio? Io ritengo che, se mi presento come un professionista incaricato da un soggetto ed espongo una tesi, credo che io debba notiziare il pubblico che io sia parte in causa. Ricorda se è accaduto o meno?”

DELITTO DI GARLASCO, GAROFANO VS DE RENSIS: “COSA C’ENTRA QUESTA DOMANDA?”

Garofano ha risposto, arrabbiandosi: “Questa sua domanda non c’entra nulla con tutto ciò che è stato detto ieri. Ingenuo va contestualizzato con i riferimenti precisi che lei ha fatto, e cioè che io mi ero occupato di quella indagine e che io dovevo informarmi. A me non piace fare polemica, non ricordo, otto anni fa, a quale trasmissione ho partecipato e non avevo alcun dovere di dire di essere un consulente o meno. Per difendersi, lei è andato su un altro piano, completamente lontano da quella che è la discussione sul termine ingenuo. Io posso dire quello che voglio: che cosa c’entra, avvocato? C’è sempre un pizzico di suggestione, e non credo che la sua professionalità lo consenta.”

Di nuovo De Rensis: “Lei vive in un’altra galassia. La tv registra immagini e parole, quindi dovuto o potuto, tutti conoscono la differenza. Quando qualcuno mi dice ingenuo nell’accezione che il dizionario riporta, io sono assolutamente certo delle parole che ho detto. La seconda domanda è stata un approfittare della sua presenza e sono altresì convinto di ciò che ho detto”, ribadendo che “il termine ingenuo io sono orgoglioso di averlo usato, perché l’accezione, a casa mia, è schiettezza, purezza, trasparenza. Se queste cose l’hanno turbata, non è un problema mio. Io sono fermamente convinto della buona fede del generale, che è l’unico che ha emesso quella fattura”, ha poi precisato. Quindi Garofano ha concluso: “I termini vanno contestualizzati, e lei li ha contestualizzati in maniera negativa. Se è convinto della buona fede, bene; ma ribadisco che un conto è la definizione e un conto è il contesto. Comunque, chiudiamola qui, ma la prego solo la prossima volta di non far passare una persona come me per un ingenuo.”