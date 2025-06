Il delitto di Garlasco al centro delle inchieste di Filorosso: ecco le parole del genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra

C’era anche il genetista Marzio Capra, ieri in collegamento con il programma di Rai Tre, Filorosso, per parlare del delitto di Garlasco. Il consulente della famiglia di Chiara Poggi, nell’ambito dell’indagine riguardante l’omicidio del 2007, poi riaperta di recente, ha commentato duramente questa nuova inchiesta: “Serve rispetto non solo per la povera famiglia di Chiara ma anche per tutti coloro che si sono applicati in questi anni nelle indagini, ho sentito tanto fango ma anche da persone che non hanno neanche letto i fatti, ho sentito una marea di cavolate, cose che non stanno ne in cielo ne in terra, come stampelle, impronte di scarpe a righe, cose di cui ne abbiamo parlato centinaia di volte, e di cui abbiamo discusso in sede di dibattimento”.

Quindi Capra ha proseguito: “Per me è tutto lavoro sia chiaro, io sono d’accordo a riaprire tutti i casi, Bossetti, Erba… ma qui stiamo tornando a ripetere le stesse cose. L’hanno scorso ho trovato una copertina di giallo del 2014 – racconta un aneddoto Capra – che era uguale alla stessa del 2025, sono rimasto senza parole, ritorniamo a parlare delle stesse cose. E’ ovvio che le parti hanno tesi opposte”.

DELITTO DI GARLASCO, CAPRA: “CI SONO DELLE CONSULENZE CHE…”

Quindi ha continuato, sempre soffermandosi sulle nuove indagini: “Per quanto riguarda queste fandonie non mi riferivo solo ai giornalisti, ma anche alle consulenze dell’accusa senza alcun contraddittorio e dall’analisi non è emerso questo spessore scientifico che accompagna tutto questo bailame, ci sono analisi di parte senza alcun contraddittorio, in cui si dicono cose che non sono completamente insostenibili, adesso vedremo in incidente probatorio se verranno confermate o nulla, è un circo mediatico che sta nascendo attorno a nulla”.

Chiara quindi la posizione di Marzio Capra: non crede in questa nuova indagine perchè non sembrano emergere delle novità, ed in effetti il consulente della famiglia Poggi non ha tutti i torti.