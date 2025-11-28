A Mattino 5 News il delitto di Garlasco con le parole del genetista Matteo Fabbri, consulente di Alberto Stasi: scopriamo che cosa ha detto

A Mattino 5 News, in diretta su Canale 5, si è parlato del caso di Garlasco e il focus è stato ovviamente sulla notizia “esplosiva di ieri”, quella del dna sulle unghie di Chiara Poggi che sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio. In collegamento vi era il dottore Matteo Fabbri, genetista forense facente parte del team difensivo di Alberto Stasi durante il processo sul caso di Garlasco, e sui risultati emersi ha spiegato: “Accolgo con grande prudenza come l’avvocato De Rensis questo risultato e attendo l’esito peritale che verrà depositato ma partendo da questo risultato emerge che il dna è stato rilevato su due dita di due mani diverse”, visto che l’attenzione sarebbe su tre dita in totale, due della mano destra e una di quella sinistra.

“Quindi se io vado a toccare un oggetto, e lo tocco con due mani o con due mani diverse tocco il medesimo oggetto, o oggetti diversi che per puro caso hanno il dna dello stesso soggetto, siccome la genetista Denise Albani doveva valutare il calcolo bio-statisco di probabilità che mi dica quale sia la probabilità di captare il medesimo dna toccando un oggetto con due mani o due oggetti diversi con due mani, ricadrei nella soglia della sfortuna”.

DELITTO DI GARLASCO, FABBRI: “RICORDO CHE IL PROF DE STEFANO…”

Quindi il genetista Fabbri ha aggiunto: “Ricordo a tutti i colleghi, e ci metto io per primo, che ci siamo dimenticati che il prof De Stefano non fece 3 repliche del dna alle medesimi condizioni e alle stesse concentrazioni di dna, ma tre prove con un microlitro, 5 microlitri e il residuo di estrazione quindi tre prove indipendenti che per tale motivo in modo indipendente potevano essere valutate e considerate, aggiungo che nel momento in cui Matteo Fabbri non ritene comparabile il profilo genetico non convoca il soggetto per apprendere il campione biologico per effettuare una comparazione”.

Chiaro quindi il pensiero del genetista su questa nuova indagine di Garlasco, che usa ovviamente la prudenza ma che sottolinea come una eventuale traccia di dna sarebbe decisamente rilevante.

DELITTO DI GARLASCO, IL COMMENTO DI PALMEGIANI SUL DNA

Del delitto di Garlasco ne ha parlato stamattina anche la trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane, dove in studio vi era Armando Palmegiani, il consulente criminologo facente parte del team difensivo di Andrea Sempio.

Le sue parole sono state: “Una notizia che conoscevamo benissimo e che davamo per scontato perchè ci sono degli alveoli che sono simili e quindi la dottoressa Albani, che è di altissimo livello, sapevamo che li avrebbe messi in comparazione. Non ci aspettavamo però che la banca dati fosse solo di 5.000 profili quindi a livello bio statistico… non voglio comunque dare in un senso o nell’altro un giudizio, aspettiamo”, ha concluso.