Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, è stata ospite ieri del programma di Rai Tre, Filorosso, per parlare di Garlasco

Giada Bocellari, storico avvocato di Alberto Stasi, è stata intervistata nella serata di ieri dal programma Filorosso, su Rai Tre, in merito agli ultimi aggiornamenti sull’indagine di Garlasco. Si comincia da quello che accadrà oggi, 17 giugno 2025, quando si terrà l’incidente probatorio sugli ultimi reperti da analizzare.

“E’ una prima riunione peritale – spiega la legale in diretta televisiva sul terzo canale – apriremo i reperti e verificheremo la catena di custodia, è una riunione tecnica, non ci saranno grandi colpi di scena. Alberto Stasi – aggiunge – non segue niente, non guarda i giornali e non viene informato dalla tv, vive in una sorta di bolla, quindi rimane tranquilla”.

GARLASCO, GIADA BOCELLARI CONDANNA IL CIRCO MEDIATICO

Negli ultimi giorni l’attenzione mediatica sul caso Garlasco è salita a livelli record, con numerose notizie bufala che sono circolate senza alcun fondamento, e a riguardo la dottoressa Bocellari spiega: “Qui si confondono un po’ i piani, da un lato ci sono le notizie di stampa, anche io ho sentito tantissimo cose che non trovano fondamento ma un conto sono le indagini della procura. Qui si sta parlando come se ci fossero solo indagini scientifiche ma ci sono anche indagini tradizionali in corso, quindi mi sembra prematuro. Vorrei ricordare il fatto che sono stati fatti ulteriori accertamenti con il laser scanner ma non credo siano stati fatti a caso, quindi si ritiene di dover fare altri accertamenti, perchè vuole fare questi accertamenti la procura? E’ questa la domanda che dobbiamo porci”.

Poi ha proseguito: “Siamo in una fase di indagini e la contestazione è provisoria – dice riferendosi al capo di incolpazione verso Andrea Sempio, ovvero, omicidio in concorso – quanto al circo mediatico io sono la prima a condannarlo fermamente e a dire che certe bufale sono assolutamente dannose per le indagini e io passo l’80% delle mie giornate a smentire queste bufale, alcune gravissime, diffamanti e fanno solo danno, non solo alle indagini ma anche al dottor Stasi. La difesa di Stasi è arrabbiatissima per questo circo mediatico. Quando ho iniziato a sentir dire che Marco Poggi potesse essere in qualche modo coinvolto sono stata la prima a smentire clamorosamente questa bufala”.

GARLASCO, GIADA BOCELLARI E L’INCIDENTE PROBATORIO

Tornando all’incidente probatorio di oggi, fra i reperti da analizzare ci sarà anche la spazzatura sequestrata in casa di Chiara Poggi risalente ai giorni precedenti l’omicidio: “Quella pattumiera era quasi vuota, quindi è chiaro che Chiara avrà cambiato il sacchetto il giorno prima, io mi aspetto di trovare il dna di Chiara e di Stasi, che era con lei la sera prima, non certo il dna di altri, vedremo cosa emergerà. Per quanto riguarda i due cucchiaini (altri elementi che entreranno nell’incidente probatorio ndr), non sono mai stati repertati quindi non vedo perchè avremmo dovuto chiedere un’analisi, in secondo luogo l’onere dell’accusa c’è l’ha l’accusa, dopo di che su tanti aspetti la difesa non ha fatto approfondimenti, ad esempio tutto quello che riguarda la dattiloscopia, non ha nominato un consulente, fidandosi ciecamente delle istituzioni, ovvero del ris, se oggi ci saranno novità la procura farà i suoi accertamenti e la difesa farà i suoi. Nominare consulenti ha dei costi molto elevati, Stasi ha speso un sacco di soldi per pagare i consulenti, all’epoca si decise di non nominare un dattiloscopista anche per questo”.

Quello di oggi potrebbe essere un importante step in merito alle nuove indagini su Garlasco, anche se per i risultati bisognerà attendere ancora un bel po’ di settimane, forse dopo l’estate, ma qualcuno dice prima. Se dovessero emergere ulteriori dna oltre a quelli di Chiara, Alberto, e presumibilmente dei genitori della vittima e del fratello, allora a quel punto potrebbero arrivare ad una svolta, ma se invece non dovesse emergere altro materiale genetico, ci sarebbe il rischio di un brusco stop.