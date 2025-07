Svolta nella nuova indagine sul delitto di Garlasco: ci sono tracce di Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi. Il clamoroso colpo di scena arriva dai risultati di uno degli esami del maxi incidente probatorio. Per la prima volta dopo 18 anni è stato esaminato il tampone autoptico preso sul cadavere della giovane vittima: Denise Albani, la genetista incaricata dal gip, ha individuato Dna maschile sul tampone orale. Ma quel profilo non apparterebbe né ad Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, né ad Andrea Sempio, il nuovo indagato.

A fare la rivelazione è Repubblica, secondo cui il materiale genetico isolato, pare in quantità importanti, porta a un Dna maschile attualmente ignoto. La svolta è, dunque, arrivata dai dati grezzi che la genetista aveva richiesto.

Il profilo non corrisponderebbe neppure a quello della traccia sulle unghie di Chiara Poggi, dove invece per la Procura di Pavia c’è il Dna di Sempio. E non c’è neppure corrispondenza con l’impronta 13, quella di quattro dita sull’anta fissa della porta della cucina.

La presenza di questo Dna sulle labbra della vittima o nella bocca potrebbe avere grande rilevanza nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, perché viene ritenuto molto probabile che la traccia porti a qualcuno che non era stato coinvolto nell’omicidio. Quindi, sulla scena del crimine potrebbero esserci state davvero più persone.

DELITTO DI GARLASCO, IL DNA MASCHILE IGNOTO

Tra i tanti punti oscuri su cui la nuova indagine sul delitto di Garlasco prova a fare chiarezza, ve ne sono, dunque, anche di inediti. Ed è proprio il caso delle tracce di DNA che non sono attribuibili né ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi in via definitiva, né ad Andrea Sempio, il nuovo indagato.

Ce ne sarebbero altre. Un’impronta su una para adesiva contiene tracce genetiche parziali di un uomo; inoltre, sul tappetino del bagno della villetta vi sono tracce infinitesimali di materiale genetico sempre maschile. Stando a quanto riportato da Il Tempo, i laboratori hanno confermato la presenza di sangue della vittima, ma anche di DNA femminile con contaminazioni maschili.

Si tratta di tracce minime non attribuite, che i consulenti ritengono difficili da confermare, ma che di certo non sono né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio. In attesa degli approfondimenti sugli oggetti finora considerati marginali, l’attenzione si concentra su altri punti oscuri.

Secondo il medico legale Pasquale Bacco, l’orario della morte non coincide con quello per cui è stato condannato l’ex fidanzato della vittima. In un’intervista rilasciata a Giallo, ha spiegato che la sua perizia rimette in discussione questo aspetto.

IL GIALLO DELL’ORARIO DELLA MORTE E L’ALIBI DI ALBERTO STASI

Se per il medico legale Marco Ballardini l’omicidio è avvenuto tra le 10:30 e le 12:00, indicando come fascia oraria altamente probabile quella tra le 11:00 e le 11:30, la procura aveva invece anticipato le lancette, fissando l’ora della morte tra le 9:12 e le 9:35.

In base alla temperatura corporea e alla rigidità muscolare, Bacco ha concluso che non si può stabilire con certezza che Chiara Poggi sia morta alle 9:00; la fascia temporale più coerente sarebbe, appunto, quella tra le 10:30 e le 12:00. Questo però rimetterebbe in discussione la posizione dell’unico condannato, Alberto Stasi, in relazione agli accessi al PC, ai dati di navigazione, alle testimonianze e ai tabulati.

Il Tempo evidenzia infatti che, in tal caso, il suo alibi risulterebbe inattaccabile. Lo stesso quotidiano menziona anche il mistero delle immagini d’archivio scattate dopo il delitto, che mostrano tre sedie davanti alla TV e la schermata di un videogioco sullo schermo. Un tecnico, interpellato da Chi l’ha visto?, aveva spiegato che la PlayStation era spenta, quindi le immagini proiettate sul televisore potrebbero provenire da una Nintendo GameCube posizionata poco distante.