DELITTO DI GARLASCO, PARLA IL GIUDICE VITELLI

Stefano Vitelli, il giudice che ha assolto Alberto Stasi per il delitto di Garlasco nel processo di primo grado, ora magistrato al Tribunale del Riesame di Torino, torna a parlare della vicenda a Filorosso, partendo dal commento della notizia riguardante Ignoto 3, individuato sul tampone orale di Chiara Poggi. «Io non avevo mai avuto notizia di questo tampone», premette Vitelli.

Il magistrato ha segnalato che la nuova indagine è complessa e multidirezionale, ma soprattutto è coperta dal segreto istruttorio. «Come è doveroso, si concentra non solo su dati scientifici, ma anche su prove dichiarative e una serie di altri elementi», ha aggiunto il giudice, secondo cui, prima di trarre conclusioni, bisogna attendere la conclusione della nuova indagine, «nel rispetto del lavoro degli inquirenti e di tutti gli interessi coinvolti».

D’altra parte, ha riconosciuto il «potenziale grande» di questa traccia, ma la prudenza è doverosa anche per via delle «ulteriori verifiche per escludere ogni eventuale possibile contaminazione». Il giudice Stefano Vitelli, a Filorosso, ha spiegato anche le sue ragioni in merito all’assoluzione di Alberto Stasi. «Vi erano tutta una serie di dubbi rispetto a una serie di elementi indiziari che erano stati portati dalla pubblica accusa», ha spiegato il magistrato.

Inoltre, ha portato un esempio: il caso dell’alibi informatico, perché nel processo di primo grado sul delitto di Garlasco è emerso che «Stasi aveva detto il vero e che nel cuore della mattinata aveva effettivamente lavorato alla tesi». La verifica dell’alibi si ripercuoteva su altre questioni, a partire dalla tempistica dell’omicidio di Chiara Poggi.

L’ASSOLUZIONE DI ALBERTO STASI

C’è un aspetto che, secondo Vitelli, è «scarsamente valorizzato» e che «rappresenta un’anomalia di questo caso», cioè la verifica dell’alibi. «Si verifica durante le indagini: una delle prime domande che si fa è “dov’eri a quell’ora?” e, sulla base della verifica dell’alibi, poi gli inquirenti modulano, dirigono e regolano le indagini».

Ma nel caso in questione, «inizialmente si riteneva fosse falso e poi è stato dimostrato vero a distanza di due anni, durante il giudizio di primo grado». Per Vitelli, «questo è stato sicuramente un fattore perturbatore delle indagini a monte».

Quanto al movente di Alberto Stasi, il magistrato ha ricordato che si era ipotizzato «quello legato alla pedopornografia o, in generale, alla pornografia ordinaria», perché l’allora fidanzato di Chiara Poggi «era un soggetto che visionava immagini pornografiche adulte».

L’ipotesi era che Chiara potesse aver notato qualcosa nel PC del fidanzato quando questi si era allontanato e che ci fosse stato un litigio. «È ragionevolmente certo su un piano tecnico che Chiara non ha visto né immagini pedopornografiche né immagini di pornografia adulta».

DAL MOVENTE AGLI ELEMENTI SCIENTIFICI

Il giudice ha ricordato che il caso è finito in Cassazione ed è stato chiuso senza la prova di un movente: «Non è stato provato». Tornando alla nuova indagine sul delitto di Garlasco e a Ignoto 3, Vitelli invita alla cautela, perché bisogna escludere la contaminazione. Ma se dovesse venire effettivamente esclusa, allora sarebbe «difficilmente immaginabile che non ci sia un rapporto diretto con l’evento omicidiario. Non ci sarebbero spiegazioni alternative diverse da un contatto diretto nei minuti, secondi immediatamente precedenti alla morte».

Comunque, non ci si può fermare ai dati scientifici. «Il DNA ci aiuta, è importante, ma va letto e calato e interpretato unitamente ad altri elementi». Infine, non si sofferma su Andrea Sempio, di cui lesse una SIT di poche righe dove si fa riferimento allo scontrino, perché lui era chiamato a giudicare Alberto Stasi; quindi non rientrava nelle sue competenze indirizzare gli inquirenti.