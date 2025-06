Il delitto di Garlasco a Quarta Repubblica con le parole dei consulenti informatici di Alberto Stasi: ecco che cosa è emerso

Quarta Repubblica ha dedicato ampio spazio ieri sera al delitto di Garlasco, alla luce anche dell’appuntamento importante di oggi, l’incidente probatorio sul materiale raccolto dalla repubblica che dovrà dimostrare la presenza di Andrea Sempio sulla scena del crimine o eventualmente di altre persone. Il talk di Rete 4 condotto da Nicola Porro ha però voluto fare un passo indietro, soffermandosi su Alberto Stasi e sul famoso computer del condannato. Più volte si è raccontato che il movente potrebbe essere stata la visione da parte di Chiara Poggi di alcune immagini compromettenti sul pc di Alberto Stasi, poche ore prima l’omicidio stesso di Garlasco.

Ma i due ingegneri consulenti della difesa, smentiscono questa tesi. Roberto Porta, parlando con Quarta Repubblica, spiega: “All’epoca abbiamo stabilito che Chiara non poteva vedere quelle immagini, siamo arrivati alla conclusione che lei non aveva visto nessuna di quelle immagini”, e ancora: “Quelle immagini erano dentro una cartella specifica, una sotto-cartella che era difficile da raggiungere”.

In merito alle operazioni svolte da Chiara Poggi sul computer di Alberto Stasi, il consulente Porta precisa: “Va su quel computer poi cosa visualizza di quel computer? Non dà l’idea di qualcuno che va a cercare qualcosa, non ha avuto un comportamento compulsivo sulla tastiera, o sul mouse per cercare qualcosa di strano come si ipotizzava che avessero litigato, mi sembra un po’ fantasia”. Per anni ci è stato detto che Alberto Stasi avesse immagini vietati (addirittura le infamanti accuse di pedopornografia), e queste foto sarebbero state scoperte da Chiara Poggi.

Lui l’avrebbe quindi uccisa per questo, forse perchè avrebbe voluto “denunciare” questa cosa, ma si tratta di un movente che assolutamente non regge. Prima di tutto, se così fosse era più ipotizzabile un delitto d’impeto, nel momento in cui Chiara Poggi scopriva le foto a Garlasco, non il giorno dopo nella casa di lei. Secondariamente, anche se avesse trovato quelle immagini, certamente Alberto Stasi non sarebbe stato ne il primo ne l’ultimo a consultare certo materiale. Terzo, anche qualora avesse raccontato il fatto, cosa sarebbe potuto avvenire? Sia chiaro, un po’ di vergogna iniziale ma poi il tutto sarebbe finito nel dimenticatoio.

Daniele Occhetti, l’altro consulente informatico della difesa che ha esaminato il computer di Alberto, ha spiegato: “Con un’analisi ulteriori era stata verificata l’operatività di quel pc con tecniche più sofisticate rispetto all’epoca e si era confermato che non c’era stata nessuna attività sui contenuti pornofragici di Stasi (da parte di Chiara ndr)”.

E ancora: “Per andare a recuperare le immagini pornografiche di stasi, avrebbe dovuto svolgere l’ingresso in una cartella priva di interesse, perchè si chiamava militare e conteneva effettivamente immagini di automezzi e veicoli, attrezzature militari; all’interno c’era una cartella che si chiamava nuova cartella, quindi una cartella del tutto anonima, e all’interno di questa cartella vi erano effettivamente le immagini pornografiche, non pedoponorgrafiche mi è stato detto, quel percorso lei non l’ha fatto”.

Ma cosa ha fatto allora Chiara Poggi sul pc di Stasi: “Dalle 10 circa, viene collegata questa chiavetta usb al computer pc di Stasi mentre Stasi è assente e vengono copiate circa 280 immagini e passa di loro due, e poi Chiara esegue un’attività di esplorazione dei contenuti, però quei contenuti esplorati sono molto generici, la prima immagine mi sembrava la trovassimo nella cartella denominata tatina, che era il nomignolo che le aveva dato Satsi, un’altra immagine in una cartella di natale, denominata natale dove ci sono due ragazze e l’immagine di un cucciolo”.

Un’attività quindi tutto sommato normale, nulla a che vedere con la scoperta di un qualche segreto custodito dal ragazzo. Non va dimenticato che il computer di Alberto Stasi fu compromesso dagli uomini dei carabinieri, che nella prima perquisizione in casa sua eseguirono diverse operazioni al pc tra cui anche la cancellazione del cestino.