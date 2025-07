A Quarto Grado si discute di ignoto 3, la traccia di dna trovata nella bocca di Chiara Poggi: ecco che cosa è emerso da Marzio Capra

Per fare chiarezza su Ignoto 3 e il giallo di Garlasco, Quarto Grado ha parlato con Marzio Capra, genetista della famiglia di Chiara Poggi, che ha spiegato come venne fatto il tampone orale alla povera vittima: “L’omicidio non aveva palesato dei risvolti di tipo sessuale ma, ci sono documenti che lo testimoniano, avevo chiesto di approfondire le analisi sui tamponi sul corpo della ragazza, avevo visto delle criticità da chiarire. Ci sono intercettazioni degli avvocati di Stasi che definiscono me come essere spregevoli per queste richieste”.

Delitto di Garlasco, scontro sull'Impronta 33/ Garofano vs Abbate: “Consulenza di Stasi vale poco”

E ancora: “Io avevo chiesto di approfondire questi reperti e la mia richiesta era stato accettata in pieno per quanto riguarda i tamponi vaginali e rettali che erano negativi per il liquido seminale, mentre il tampone orale l’abbiamo aperto, ma era una garza ammuffita, si palesavano delle muffe, imbrattate di materiale ematico scuro, c’erano muffe abbastanza evidenti, io non mi sono sentito di insistere oltre in quel tipo di analisi anche perchè con i metodi di allora non si sarebbe ottenuto nulla, 18 anni fa era un’altra epoca”.

Delitto di Garlasco, amico di Andrea Sempio: "Pronto a dare il mio Dna"/ "Non capisce questo accanimento..."

DELITTO DI GARLASCO, CAPRA: “LA MUFFA SU IGNOTO 3 C’E’ SICURAMENTE”

Quindi ha aggiunto: “La muffa c’è sicuramente, non è un’idea mia, è un dato di fatto. L’Albani (la genetista capo della polizia scientifica ndr) non dice nulla a riguardo, in sala anatomica gli unici due consulenti eravamo io e Garofano, la muffa la conosco, ho 35 anni di esperienza come biologo”.

E ancora: “C’è un verbale che attesta che cosa è stato fatto quel giorno, e ci sono anche degli atti depositati pochi mesi fa in tribunale nei quali noi richiediamo espressamente il confronto con delle persone che erano lì presenti, non è stato fatto nulla all’oscuro, erano presenti anche i due consulenti dello Stasi quindi anche loro vanno esclusi perchè non si usavano le mascherine in sala autoptica”.

Delitto di Garlasco, "Lovati ha ragione, se ne parlava alle 11:30"/ Perché è una testimonianza 'bomba'

Dalle parole di Capra emerge chiaramente come quel materiale genetico trovato nella bocca della povera Chiara sia preosschè inutilizzabile se fosse stato contaminato dalla muffa: il delitto di Garlasco è destinato a non essere riscritto?