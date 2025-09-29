Delitto di Garlasco, c'è un "sistema Pavia"? Il caso Venditti e l'ipotesi di Gianluigi Nuzzi: "Forse i soldi sono girati ai piani bassi..."

DELITTO DI GARLASCO, LE OMBRE SUI SEMPIO

Il delitto di Garlasco torna a riempire i palinsesti televisivi, a maggior ragione dopo l’apertura di un’inchiesta contro l’ex procuratore Mario Venditti da parte della Procura di Brescia, secondo cui avrebbe chiesto l’archiviazione della precedente indagine su Andrea Sempio in cambio di migliaia di euro. Se ne parlerà a Quarta Repubblica, nella puntata di stasera, per fare il punto sulle novità e indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore.

Nelle ultime è intervenuto Gianluigi Nuzzi, che a lungo si è occupato dell’omicidio di Chiara Poggi nei suoi programmi. Il conduttore e scrittore si è focalizzato sul fatto che la famiglia Sempio abbia fatto una colletta all’improvviso per un motivo che al momento non è chiaro.

“Non ha senso che quei 30-40mila euro servissero per gli avvocati per un’indagine che era un guscio vuoto, non c’erano dentro chissà quali elementi… Bisogna capire a chi sono andati questi soldi, io non credo che siano andati tutti agli avvocato“.

Ne ha parlato a Fuori dal Coro, dove il conduttore Mario Giordano ha fatto notare che non si possano pagare parcelle in nero. Altro aspetto inquietante è quello delle intercettazioni, che non sono state trascritte del tutto. “Non penso che il procuratore Venditti si sia fatto corrompere per una manciata di soldi, per alcune mensilità di stipendio. Se i soldi sono girati, sono girati ai piani bassi, non ai piani alti“, l’ipotesi avanzata da Nuzzi.

IL PRESUNTO “SISTEMA PAVIA”

Ma il programma di Rete 4 ha cercato anche di approfondire l’ipotesi dell’esistenza di una sorta di sistema Pavia, “una specie di rete di potere“, con l’inviata che ha raccolto le voci di diversi cittadini secondo cui da tempo si sente dire che esistesse un sistema che prima o poi sarebbe saltato in aria.

“Secondo la Procura di Brescia c’era una sorta di comitato d’affari che riuniva i potenti del luogo e quindi degli esponenti della magistratura, dell’avvocatura, imprenditori, cioè una sorta di consorzio per riempire le tasche degli stessi ai danni di tutti noi“, la ricostruzione di Nuzzi.

Dunque, gli inquirenti bresciani starebbero lavorando in questa direzione. “Questo tipo di strutture parallele occulte che coagulano poteri, fanno nomine, dirigono appalti, aggiustano processi. Purtroppo in Italia i precedenti ce ne sono tanti, ce ne sono troppi“, ha evidenziato Nuzzi. Pertanto, un caso di cronaca nera rischia di allargarsi a un “problema di civiltà giuridica”, come rimarcato nel programma.