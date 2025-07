A Zona Bianca approfondimento sul delitto di Garlasco con le parole dell'ex direttore del Famila: cosa ha detto di interessante sulle Cappa

A Zona Bianca si discute del caso di Garlasco e vengono mandate in onda delle interessanti dichiarazioni, quelle di Roberto Favalli, che all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi era il direttore del Famila, il supermercato vicino a casa Poggi. In quello store si recava spesso la famiglia Cappa a fare la spesa, e proprio Rosa, la mamma delle gemelle nonchè zia della povera Chiara, ha sempre spiegato che la mattina del 13 agosto del 2007 era appunto andata a fare la spesa.

Ma Roberto Favalli, ripetiamo, all’epoca direttore di Famila, sentito nei giorni scorsi dagli inquirenti ha rilasciato una versione che ha messo in dubbio quanto raccontato dalla zia di Chiara. Rosa aveva fornito come alibi la ricevuta di un pagamento effettuato alle ore 10 del 13 agosto del 2007 presso il supermercato Famila, ma l’ex direttore sostiene di non aver visto nessuno della Cappa quel preciso giorno. Favalli dice di essere stato sentito nelle settimane successiva il delitto ma la sua versione non è stata presa in considerazione.

DELITTO DI GARLASCO, LA TESTIMONIANZA DEL DIRETTORE DEL FAMILA

“Io ero direttore del supermercato Famila sito a Garlasco a 500 metri da casa Poggi – ha raccontato in questi giorni – le Cappa erano mie clienti giornaliere ma lunedì 13 non sono mai venute a fare la spesa”. E ancora: “La spesa la facevano sempre la zia e Stefania, il giorno del fatto non sono venute ma se non ricordo male era venuta una loro inserviente e avea pagato con il bancomat”.

Quindi ha aggiunto: “Il giorno successivo erano venuti i carabinieri che avevano chiesto se fossero venute a fare la spesa il 13″. Francesca Bugamelli, colei che ha raccolto le parole di Favalli, aggiunge: “Io ho lanciato un appello affinchè si facesse sentire perchè ero molto interessata a questa testimonianza, abbiamo verificato che effettivamente Favalli fosse il direttore del Famila che è lo stesso supermercato menzionata nell’intercettazione fra Rosa e Carla Poggi”.



DELITTO DI GARLASCO, IL GIALLO DEL FAMILA: “LORO ANDAVANO SEMPRE LI’…”

E ancora: “Loro erano quotidiani a fare la spesa lì, la mamma delle Cappa e una delle due figlie si recava a fare la spesa. Lui ha in mente molto bene questa routine e il fatto che lunedì non le abbia viste lo ha colpito. Racconta che i carabinieri sono venuti al Famila a chiedere ma poi nessuno ci ha chiesto niente. Lui è andato in procura per rilasciare questa testimonianza”.

Il direttore del Famila non ha però voluto parlare con Zona Bianca: “Non rilascio interviste…”. Sabrina Scampini, presente in studio, commenta: “Le testimonianze lasciano il tempo che trovano, mi sembra quasi come l’albergatore che diceva che non aveva visto Marco Poggi in Trentino”. Mentre Lovati, legale di Andrea Sempio, aggiunge: “Come fa il direttore del Famila a sapere se sono andate a fare la spesa? E’ un vigile? Sarà stato nel suo ufficio quel giorno, tutti si sbagliano”.