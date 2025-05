Mattino 5 News è tornato a parlare con il fedele del santuario della Bozzola che nella giornata di ieri aveva raccontato di aver visto Andrea Sempio presso lo stesso luogo di culto di Vigevano (a poca distanza di Garlasco), smentendo di fatto lo stesso indagato che invece domenica sera a Zona Bianca aveva raccontato di non essere mai stato alla Bozzola. Oggi il fedele, che frequenta il santuario da circa 30 anni, ha ribadito il suo pensiero: “Io vedevo Andrea Sempio, negli anni passati aveva i capelli più lunghi, parliamo del periodo di Chiara Poggi, poi vedevo anche le sorelle gemelle di cui non ricordo il nome, vedevo anche Chiara ma Stasi no, lo incrociavo quando veniva al tribunale, che è qui vicino”.

Emaneuele Canta ha quindi fatto vedere l’immagine delle sorelle Cappa al testimone ed ha confermato di vederle: “Si si le vedevo, insieme a Chiara Poggi, io le vedevo qualche volta, ma non posso dire che frequentavano come me il santuario. Altri nomi di ragazzi? Ce ne erano tantissimi ma questi mi sono rimasti impressi per la storia che è successo”.

DELITTO DI GARLASCO, IL FEDELE: “ANDREA SEMPIO IN COMPAGNIA DI AMICI…”

E ancora: “Andrea Sempio lo vedevo con un gruppo di amici, ho visto anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, vicino a Sempio, erano i suoi amici, e ogni tanto vedevo anche Chiara Poggi insieme a degli amici. Chiara interagiva con Andrea Sempio? Questo non glielo so dire, non sono mai stato curioso di sapere certe cose, però li vedevo nello stesso gruppo, quando vedevo Andrea Sempio nella stessa giornata vedevo anche Chiara Poggi, erano tutti in compagnia, si conoscevano? Penso di sì, io sono molto riservato, non sono curioso, però si li vedevo che erano tutti nella compagnia”.

Emanuele Canta, ci tiene a precisare che il signor Maurizio frequenta fin dagli anni 90 il santuario della Bozzola e proprio per questo viene ritenuto un testimone credibile.

Approfittando della presenza di Massimo Lovati in collegamento, Federica Panicucci ha chiesto cosa ne pensasse di questa testimonianza, tenendo conto che Andrea Sempio ha spiegato di recente di non aver mai frequentato il santuario: “Quel signore lo conosco, è di Vigevano – ha precisato l’avvocato Massimo Lovati – è stato anche mio cliente, non sapevo fosse un fedele o uno che andava tutti i mercoledì a trovare Don Gregorio”.

E ancora: “Perchè Sempio non lo racconta che frequentava quel posto? Bisognerebbe chiederlo a lui, per me è una cosa talmente irrilevante che non vale neanche la pena chiederlo. E come se gli chiedessi se fosse andato al cinema. A Garlasco si conoscono tutti, sono 9.000 abitanti, i ragazzi girano, perchè mentire? Magari sono andati…”.