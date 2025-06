Si parla del delitto di Garlasco, con il genetista della famiglia di Chiara Poggi, Marzio Capra, che parla delle impronte sulla spazzatura

Si è tenuto nella giornata di ieri l’incidente probatorio in merito ai reperti riguardanti il delitto di Garlasco, il secondo step dell’esame cominciato lo scorso 17 giugno e che ieri è durato una decina di ore, dalle 10:00 di mattina alle 20:15 circa di sera. Al termine delle analisi il programma di Telelombardia, Iceberg, ha potuto parlare in esclusiva con Marzio Capra, il genetista della famiglia di Chiara Poggi, che ha confermato le indiscrezioni secondo cui sul famoso Fruttolo e sull’Estathé, ritrovato nella spazzatura dei Poggi non vi sarebbero le impronte di Andrea Sempio né tanto meno di altri: “L’incidente probatorio – le parole del consulente – verte sull’analisi del dna, è questo che i periti vanno a fare e noi abbiamo verificato. E’ stato concordato di ispezionare i reperti per vedere impronte evidenti, se si fosse verificato questo avremmo posticipato i prelievi ma non è emerso nulla che possa ricondurre ad una impronta evidente”.

E ancora: “I campioni sono stati fatti per preservare eventuali impronte latenti e non evidenti, in ogni caso le impronte dovranno essere oggetto di un altro incarico visto che l’incidente probatorio non verte sulle impronte, abbiamo per questo cercato di mantenere i campioni il più possibile”. Sulla spazzatura di Garlasco ha aggiunto: “Era in buono stato, era di 18 anni, non c’erano odori particolari, materiale che si è essiccato per 18 anni a temperatura ambiente, la buccia di banana era riconoscibile, non ha favorito le analisi perchè ha rilasciato materiale organico vegetale e non favorisce la raccolta di dna umano, per me erano reperti residuali da cui difficilmente si potrà ottenere qualche cosa”.

DELITTO DI GARLASCO, IL COMMENTO DI GAROFANO E BOCELLARI

Presente all’incidente probatorio su Garlasco anche il generale Garofano, consulente di Andrea Sempio, che dopo le analisi ha spiegato: “Lo scatolone è stato aperto e la spazzatura era in buone condizioni, le prime risposte orientativamente sul dna arriveranno alla fine del settimana prossima, si continuerà sui reperti restanti della scatola e gli acetati”, con riferimento questi ultimi alle impronte prese sulla scena del crimine nel 2007.

Così invece Giada Bocellari, legale storica di Alberto Stasi, che in merito all’assenza di impronte riconducibili a Sempio ha spiegato: “Non c’è né vittoria né sconfitta c’è solo la necessità di acquisire se possibile ulteriori dati, non è detto che spazzatura e paradesive ci diano esiti, è solo ai fini dell’accertamento della verità. Ci sono dubbi sulla impronta 10 – ha proseguito riferendosi all’impronta sul portoncino di casa – abbiamo chiesto di fare un approfondimento. Oggi (ieri ndr) abbiamo finite le paradisive, gli opti sono tutti negativi ma si vedeva già dalle foto. L’unico dubbio è sull’impronta 10, su tutte le altre impronte non c’erano dubbi, l’incidente probatorio è specificato per la caratterizzazione genetica non sul sangue”, ha concluso specificando.

DELITTO DI GARLASCO, LE PAROLE DI ANGELA TACCIA

Infine su Garlasco le parole ad Iceberg di Angela Taccia, altro legale difensore di Andrea Sempio, presente anch’esso all’incidente probatorio: “L’unica cosa che mi premeva fare è che mi sono presentata personalmente perchè c’era una questione giuridica, manca il decreto di sequestro della spazzatura, c’è l’elenco dei reperti ma è solo su un verbale, io ho insistito parecchio perchè secondo me era una questione preliminare all’apertura della spazzatura, il GIP ha comunque deciso di esaminare questi reperti”.

E ancora: “Io sono tranquilla perchè Sempio ha già detto che quella mattina non era in casa, però la procedura penale non è un optional. Io non ho sogni o incubi – aggiunge riferendosi al collega Lovati – mi attengo ai fatti, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, Andrea è sereno e tranquillo dal punto di vista giuridico, un po’ meno da quello mediatico. Ad oggi non sembra vi sia nulla che stravolga l’indagine”.