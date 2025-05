Mentre la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco prova a fare luce sul possibile coinvolgimento di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio, riemergono vecchi misteri legati all’omicidio di Chiara Poggi. Il Tempo ricorda che la sera prima del delitto, alcuni vicini notarono luci accese e un’auto parcheggiata davanti alla casa della nonna, che però era disabitata da tempo. Vi si trasferì dopo l’omicidio e in quel periodo, più precisamente due mesi dopo, si verificò un furto.

Si tratta di due episodi che furono trascurati inizialmente, ma ora sarebbero oggetto di attenzione nell’ambito proprio della nuova inchiesta che coinvolge appunto Sempio. Dunque, il mirino non è puntato solo sul luogo del delitto, ma anche sulla villetta di Gropello Cairoli della nonna materna di Chiara Poggi.

DELITTO DI GARLASCO, LE TESTIMONIANZE DEI VICINI DELLA NONNA

Un vicino della nonna, che era stata ricoverata in una Rsa, dichiarò ai carabinieri che, dopo aver fatto rientro a casa dopo aver lavorato ai campi, aveva notato le luci accese nel piano superiore della villetta e un veicolo davanti alla cancellata. L’anziano non seppe fornire il modello dell’auto, ma riferì l’orario di tale episodio, confermato da un altro vicino, secondo cui il mezzo era piccolo e di colore chiaro.

Questa circostanza è riportata nel complesso da tre vicini della nonna materna di Chiara Poggi. Non è mai stato chiarito cosa sia successo e di chi fosse quell’auto, ma Il Tempo indica che una con caratteristiche simili, comunque generiche, era la Daewoo Lanos bianca della famiglia di Andrea Sempio, di cui si parla solo nel verbale in cui Andrea consegna lo scontrino per fornire il suo alibi sul delitto di Garlasco.

DELITTO DI GARLASCO, DUE MISTERI SULLA VILLA DELLA NONNA

L’ipotesi che ci fosse Chiara Poggi in quell’abitazione, anche in virtù del fatto che aveva le chiavi visto che la sua famiglia era fuori in vacanza, è stata esclusa, perché era nella villetta di Garlasco con Alberto Stasi. La precedente inchiesta non chiarì mai cosa sia successo anche in occasione del furto avvenuto due mesi dopo il delitto di Garlasco, in uno dei pochi momenti in cui la famiglia della ragazza non era presente.

La villetta venne messa a soqquadro, tre giorni dopo il via libera per tornare nella loro abitazione per riprendere alcuni oggetti, come il portafoglio di Chiara, da cui i ladri trafugarono 300 euro. C’è poi il giallo della borsa fotografata, ma mai repertata. Comunque, Il Tempo conclude che le impronte individuate nella villetta della nonna di Chiara Poggi dopo il furto potrebbero essere comparate, mentre all’epoca furono considerate scarsamente definite.