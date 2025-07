Il giallo di Garlasco a Chi l’Ha visto, con il focus sul televisore acceso nel salottino di Chiara Poggi al momento della chiamata dei carabinieri da parte di Alberto Stasi: perchè era acceso e soprattutto, cosa stava trasmettendo? Dalle foto scattate dai militari non si fa chiarezza. Si vede a terra una console, forse una Playstation One, una versione aggiornata e più piccola della storica console nipponica: possibile che quello che si vede in tv sia un videogioco?

Secondo alcuni spettatori di Chi l’Ha visto potrebbe trattarsi di un gioco di calcio, Pro Evolution Soccer 2006, ma anche di Fifa 2006, ma per altri potrebbe trattarsi di Silent Hill o di Tomb Raider. Insomma, diverse segnalazioni che non sembrano fare chiarezza, ma c’è uno spettatore che ricorda che i ragazzi che hanno frequentato la casa all’epoca, come ad esempio Andrea Sempio, ma anche Mattia Capra, amici di Marco Poggi, giocavano alla Nintendo Game Cube, e che si vede proprio nelle foto, posizionata nel mobile sotto il televisore: possibile che fosse quella accesa e non la Playstation?

DELITTO DI GARLASCO, IL PARERE DELL’ESPERTO DI VIDEOGIOCHI

Per cercare di fare un po’ di chiarezza il talk di Rai Tre ha parlato con il giornalista esperto Carlo Chericoni, direttore di PSM Playstation Magazine, che vedendo le foto scattate dai carabinieri in casa di Chiara Poggi, ha spiegato: “Manca il led acceso della console, per come è scattata questa foto si dovrebbe vedere accesa, inoltre l’altro dato interessante è il fatto che si vede il joystick posto sopra la console con il cavo ri-arrotolato e ciò fa pensare che la console non era accesa e non era stata usata molto recentemente perchè ri-arrotolare il cavo è un’operazione non molto naturale da fare”.

“Inoltre la console sarebbe stata molto più naturale se girata verso i giocatori con le porte dei joystick in direzione dei giocatori che sono seduti”, mentre nella foto si vede benissimo che la Playstation 1 è rivolta verso chi fotografa. “Quello che abbiamo pensato – prosegue Chericoni – è che forse questa console fosse sull’armadietto e che sia stata poi spostata a terra per far funzionare qualche dispositivo che si trova nella parte sotto dello scaffale”. Quindi ha proseguito: “Poi si vede un Game Cube, una console della Nintendo, papà di Super Mario, uno dei marchi più famosi del mondo dei videogiochi, e poi si vedono due controller sopra la console stessa. In questa situazione non possiamo però essere certi al cento per cento che sia accesa la console”, in quanto la gamba del mobiletto copre la zona dei led della stessa console.

DELITTO DI GARLASCO, “VIDEOGIOCHI E ALTRI APPARECCHI SUL MOBILE”

Sugli altri apparecchi presenti l’esperto precisa: “Zoomando si nota chiaramente un lettore VHS (quello che leggeva le videocassette, nel 2007 ancora diffusi nelle abitazioni ndr) tanto è che ci sono diverse videocassette, mentre quello sopra potrebbe essere un dvd ma forse più semplicemente un decoder satellitare”.

Sulle due sedie messe in disposizione particolare, una rivolta verso la tv mentre l’altra messa girata sempre verso il fotografo: “Le vecchie console avevano dei joypad a cavo, spesso non erano lunghissimi e si tendeva a stare vicino al tv. La sedia in posizione strana veniva quindi forse utilizzata per appoggiare la console”, di modo quindi che chi giocasse avesse il joypad più vicino senza però stare attaccato alla tv. Infine sul videogioco acceso che si vede in tv, di cui abbiamo trattato in apertura: “Ci sono elementi differenti che ci fanno pensare che si tratti di un videogioco fantasy, forse del Game Cube. Sono immagini diverse quindi è un gioco che sta andando, potrebbe essere una sequenza di immagini introduttive al gioco che il gioco fa girare prima che il videogiocatore prema start per iniziare a girare”.



DELITTO DI GARLASCO, CASSESE SUL “GIALLO” DEI VIDEOGIOCHI

Chi l’ha visto ha lanciato quindi un appello ai telespettatori: “Ogni suggerimento può essere utile”, dopo di che il talk di Rai Tre ha parlato con il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese, all’epoca dei fatti di Garlasco il comandante della compagnia di Vigevano, che in merito al mistero del videogioco ha spiegato.

“Per Alberto Stasi si trattava di un programma poco nitido e ha spiegato di non aver udito alcun rumore dal televisore in quanto il suono era basso. Io sono entrato in quella casa – ha aggiunto l’esponente dell’Arma – e non ricordo di aver visto immagini riconducibili al videogioco, mi sento quasi di escluderlo anche se non ho attenzionato più di tanto la televisione”. Quello del videogioco di casa Poggi sembrerebbe essere uno dei tanti misteri del giallo di Garlasco, chissà che non si riesca anche in questo caso a fare chiarezza con la nuova indagine: ma potrebbe essere rilevante sapere cosa trasmetteva la tv quella mattina?