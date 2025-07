Cosa c'era nel canale di Tromello nell'ambito dell'indagine di Garlasco? Parla il manovale che ha trovato gli oggetti 8 anni fa

Il delitto di Garlasco stamane al centro di Morning News, trasmissione in onda in diretta su Canale 5. Il talk si è concentrato sugli attrezzi trovati nel canale di Tromello e che sarebbero stati rinvenuti anni fa da un manovale egiziano, che oggi ha parlato in diretta proprio con il programma di casa Mediaset.

Lui si chiama Mustafà e sette anni fa, nel 2018, per pulire il canale di Tromello ha trovato appunto questi oggetti per poi conservarli in un locale che lui utilizza come deposito per la sua attività: “Quel giorno ho visto che i vigili stavano pulendo ed ho chiesto cosa stessero facendo ed ho detto che quel canale lo avevo già pulito due o tre volte, avevo trovato di tutto, fra cui un attizzatoio, una mazzetta, un’ascia.

DELITTO DI GARLASCO, “L’ATTIZZATOIO L’HO USATO”

E ancora: “L’attizzatoio da camino la usavo ogni tanto, sono oggetti che ho quindi utilizzato anche io, tranne la mazzetta che aveva il manico tutto marcio e l’ho buttato. Ho trovato anche dei ferri ma non sono stati sequestrati dai carabinieri perchè non erano di interessi”. E ancora: “Ho trovato anche uno zainetto, era abbastanza grande da poter contenere i ferri, ma era tutto marcio. Ho trovato anche vetro, plastica…”.

Ma questi oggetti potranno avere una rilevanza nella nuova indagine su Garlasco? Visti gli anni passati e il fatto che Mustafa li abbia utilizzati, a livello di tracce e di impronte di dna saranno inutili ma potrebbero essere usati per capire se siano compatibili con le ferite della povera Chiara Poggi. Il manovale egiziano come detto sopra ha trovato anche uno zaino: “Erano tutto marcito e sotto il fango quindi non si poteva capire se i ferri fossero all’interno. Erano lì da tanti anni, erano proprio sotto uno strato di fango”.

DELITTO DI GARLASCO, “LI HO TROVATI VICINO AL PONTICELLO”

E ancora: “Li ho trovati di preciso vicino al ponticello”, quindi proprio nel punto dove i vigili del fuoco lo scorso 14 maggio sono entrati in azione. Ricordiamo che il papà di Chiara Poggi ha detto che da casa sua è scomparso un martello con una coda biforcuta, quindi un martello da carpentiere e non una mazzetta o un “semplice” martello. Capiremo quindi prossimamente se questi oggetti rinvenuti avranno una certa rilevanza o se si tratterà di una ennesima falsa pista in questa nuova indagine di Garlasco che fino ad oggi sta regalando solo tanti falsi colpi di scena giornalisti e null’altro.

Non va infatti dimenticato che le indagini si sono concentrate su Andrea Sempio, già indagato anni fa, e che secondo procura e difesa di Stasi avrebbe lasciato una impronta sul muro della scala dove è stata rinvenuta la povera ragazza. Un altro punto controverso riguarda il dna trovato sotto le unghie della vittima, che sempre per la procura apparterebbe all’indagato ma non per la difesa dello stesso ragazzo.