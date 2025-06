A quasi tre mesi dall’apertura della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ci sono più supposizioni che aspetti chiari sul lavoro degli inquirenti, soprattutto per via del massimo riserbo con cui stanno lavorando. Il punto di partenza è la difesa di Alberto Stasi che, nonostante la condanna definitiva, ha continuato a lavorare per la riapertura del caso. Nel 2017, ad esempio, c’è stato un esposto della mamma del condannato alla Procura generale di Milano, che trasmise il fascicolo alla Procura di Pavia: a prenderlo in mano fu il procuratore aggiunto Mario Venditti con la sostituta Giulia Pezzino, ma dopo tre mesi si ritenne che non ci fossero prove a carico di Andrea Sempio.

Quell’iniziativa si basava sulla consulenza di un’agenzia di investigazioni private che ritorna in questa nuova inchiesta, perché la difesa, nel 2023, ha inviato in Procura una relazione firmata da due genetisti, tra cui Ugo Ricci, in cui si rimetteva in discussione la possibilità del confronto tra la traccia biologica sulle unghie di Chiara Poggi e il DNA di Sempio.

Come ricostruito dalla Provincia Pavese in un lungo approfondimento video, vennero forniti elementi nuovi per segnalare che quella traccia poteva essere “letta” alla luce delle nuove tecnologie a disposizione. Uno ‘stimolo’ accolto dal procuratore Fabio Napoleone con l’aggiunto Stefano Civardi, che hanno disposto una propria consulenza ai genetisti Previderè e Grignani, ottenendo i medesimi riscontri. La traccia in sé non esiste più, in quanto si degradò, cioè si consumò nell’accertamento fatto nella perizia di Di Stefano.

DELITTO DI GARLASCO, LA GENESI DELLA NUOVA INDAGINE

Quindi, la svolta parte dalla fotografia documentale di quella traccia, dalla cui analisi è emersa la compatibilità con il profilo genetico di Sempio. Anna Ghezzi e Maria Fiore ricordano che l’inchiesta è ‘esplosa’ perché, a un certo punto, emerse la necessità di acquisire il DNA di Sempio in via ufficiale, visto che per la comparazione ne era stato usato uno prelevato in ‘segreto’, cioè tramite reperti recuperati dalla spazzatura del luogo di lavoro e anche dell’abitazione. Va precisato che era una mossa comprensibile, visto che gli inquirenti non volevano svelare i propri accertamenti.

Alla luce dei risultati, è stato indagato ufficialmente e l’inchiesta è venuta alla luce, con la convocazione e l’invito a comparire a Milano per il prelievo ufficiale del DNA. In virtù della sua mancata presentazione, è stato disposto il prelievo coattivo del DNA e delle impronte digitali. Dunque, l’inchiesta, dal punto di vista scientifico, è in fase iniziale, visto che il 17 giugno comincerà l’incidente probatorio, che prevede diversi accertamenti.

Per quanto riguarda l’impronta 33, attribuita a Sempio, vennero fatti due test per la presenza di sangue: uno diede esito dubbio, l’altro negativo. Ma con l’incidente probatorio si analizzeranno altre tracce, come la 10, trovata sulla porta dell’anta interna all’ingresso, che si ritiene sia stata lasciata da una mano sporca. All’epoca non fu analizzata dal punto di vista genetico, e il motivo non è noto, ma ora è possibile procedere.

LE VALUTAZIONI DELLA PROCURA DI PAVIA

In merito agli scenari e alle prospettive, la Provincia Pavese fa notare che, al momento, la Procura di Pavia non mette in discussione la condanna di Alberto Stasi, ma ritiene che vi siano degli elementi per indagare Sempio, che non erano stati adeguatamente approfonditi e che ora, alla luce delle tecniche nuove, possono essere letti diversamente.

Si spiega anche così la cautela della difesa di Alberto Stasi sulla richiesta di revisione: si può fare solo in presenza di elementi nuovi, per cui ora restano in attesa dei risultati dell’indagine. Bisogna tener conto che l’indagine è coperta da segreto in questa fase molto preliminare; quindi, non è chiaro cos’altro abbiano effettivamente in mano gli inquirenti, che, ad esempio, stanno facendo anche altre valutazioni, come l’esame delle intercettazioni telefoniche, la valutazione del profilo psicologico, lo scontrino del parcheggio che potrebbe non appartenere a Sempio.

In tal senso, si inserisce la testimonianza dell’ex vigile del fuoco che conosce la mamma dell’indagato. Tra gli elementi da approfondire vi sono anche le telefonate prima del delitto di Garlasco, perché sono ritenute sospette, visto che Sempio si sarebbe giustificato spiegando di essersi sbagliato, perché nella rubrica aveva il nome sia della casa sia del cellulare; inoltre, non ricordava cosa gli avesse detto l’amico sulla partenza per le vacanze, nonostante avessero trascorso insieme la vigilia.

GLI ESAMI E LE PISTE ALTERNATIVE

Per quanto riguarda il materiale da analizzare, non tutto quello già esaminato è ancora disponibile, proprio perché si è esaurito con gli approfondimenti. Con la consegna dei reperti, in programma il 12 giugno, si capirà cosa andrà analizzato nell’incidente probatorio, che comincerà il 17 giugno.

In merito alla pista alternativa che porta al Santuario della Bozzola, la Provincia Pavese chiarisce che la Procura non sta lasciando nulla di intentato, quindi ha acquisito anche quegli atti, così come ha effettuato altri accertamenti sulla base delle dichiarazioni rese dal super testimone de Le Iene. Si tiene tutto in considerazione, ma al momento non ci sono veri riscontri tra il delitto di Garlasco e l’inchiesta che portò alla condanna di due cittadini rumeni per estorsione.

Molto si è detto della chiavetta USB di Chiara Poggi; in realtà, il giornale locale smentisce che vi sia qualcosa che richiami il Santuario. Così come non ci sono prove a carico delle gemelle Cappa, né grandi indizi. L’ipotesi del quotidiano è che non emergerà nulla di concreto prima di ottobre riguardo l’incidente probatorio; di conseguenza, è difficile pensare a una chiusura dell’indagine prima della fine dell’anno.