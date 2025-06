A Mattino 5 News vi era Maurizio, fedele delle Bozzole, per parlare sul delitto di Garlasco: ecco cosa ha detto a Canale 5

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Mattino 5 News. Maurizio il fedele delle Bozzole che ha raccontato di aver visto Andrea Sempio al santuario di Vigevano, parlando in esclusiva con il talk di Canale 5, è tornato a chiacchierare con il programma condotto da Federica Panicucci, ribadendo la sua testimonianza. Emanuele Canta, inviato di Mattino 5 News, premette: “Maurizio da più di 30 anni frequenta il santuario della Bozzola, si ricorda bene in maniera nitida della presenza di Sempio, Chiara Poggi e le sorelle Cappa. Dopo che lo abbiamo intervistato è tornato qui al santuario e alcuni fedeli non l’hanno presa bene, è stato aggredito e ci sono state delle questioni poco carine”. Dopo le parole di Maurizio a Mattino 5 News, il fedele è stato quindi aggredito in maniera verbale molto violentemente alla Bozzola, sottolinea la Panicucci, mandando in onda anche la registrazione dell’aggressione.

Delitto di Garlasco/ Marchetto e l'intercettazione choc su Muschitta: "Forse minacciato o pagato"

Nella chiacchierata ci sono alcuni fedeli che redarguiscono il signor Maurizio per aver parlato con i giornalisti. “Vengo alle Bozzole dal 1993 – racconta lui – e in quegli anni mi è capitato di vedere Andrea Sempio con i capelli lunghi, più giovane, le gemelle Cappa e una volta ho visto anche Chiara, poi il fratello, Marco Poggi, nella compagnia, ma io non sono mai entrato nel merito, non mi sono mai intromesso, ma li avevo visto due o tre volte”. Poi aggiunge. “Sono stato sentito dai carabinieri di Vigevano, due volte: la prima cosa siamo andati io e mia moglie spontaneamente dopo un’aggressione verbale. Io non ho capito questa aggressione verbale, non penso di aver detto niente di male, ho detto solo di aver visto Sempio, le gemelle Cappa, Chiara e Marco, non so cosa ho detto di male sul Santuario”.

Garlasco, Marchetto: "All'epoca c'erano indizi contro altre persone"/ "Muschitta disse la verità"

DELITTO DI GARLASCO, MAURIZIO: “CHI HO VISTO ALLE BOZZOLE…”

Il 13 giugno Maurizio ha deciso di mandare nero su bianco ciò che ha visto, una missiva al procuratore Napoleone: “E’ la verità, ho scelto quel giorno per la memoria del Santo di Padova, io sono molto fedele, adoro Gesù, la Madonna e i Santi, confido ciecamente nella giustizia terrena e divina, che possano fare luce sul mistero della povera Chiara, la cui anima non è ancora in pace. Tante verità nascoste, magari si sono nascosti anche i responsabili di quello che è successo a Chiara, ma questa è solo una mia ipotesi”.

Delitto di Garlasco, scoperto capello tra i rifiuti/ Difesa di Alberto Stasi chiede nuovi test su impronta 10

Mattino 5 News ha mostrato anche la missiva scritta dallo stesso Maurizio sul giallo di Garlasco, in cui ricorda di aver visto nel santuario delle Bozzole proprio Andrea Sempio, descrivendolo con i capelli più lunghi, ma anche una volta Chiara Poggi, poi le gemelle Cappa e Marco Poggi. Non viene mai citato Alberto Stasi. “Qui al santuario non l’ho mai visto ma l’ho incontrato al tribunale di Vigevano visto che io abito lì, mi è capitato di incrociarlo diverse volte”.

DELITTO DI GARLASCO, MAURIZIO: “HO SCRITTO AL PROCURATORE”

E ancora: “Nella missiva ho raccontato anche dell’aggressione ricevuta il 31 maggio del 2025 alla fine del mese di Mariano e alla fine della processione, non abbiamo capito cos’abbiamo detto di male, ma io ho solo risposto a delle domande all’intervista, non ho fatto nulla di male alla fine”.

Ricordiamoci che Andrea Sempio ha detto a Zona Bianca di non essere mai stato alla Bozzola: “Mai frequentato il santuario ne altre attività come l’oratorio, certi ambienti di Chiesa vicino al santuario, mai frequentato e nessuno può dirlo che lo frequentavo, non ci sono mai stato, non frequentavo quei posti. Ogni volta che esce una storia si cerca di collegarla a me ma non ci sarà mai nulla”. Anche il padre di Andrea Sempio ha confermato le parole del figlio: “Mio figlio alle Bozzole non se ne parla, al di fuori di Pasqua o Pasquetta quando c’erano le bancarelle, come la festa del paese. Mio figlio non andava a pregare, non se ne parla di frequentare chiese”.