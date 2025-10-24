Delitto di Garlasco, rivelazioni dal verbale della mamma di Andrea Sempio sulle visite dell'avvocato Tizzoni e del papà di Chiara Poggi: cosa hanno detto

DELITTO DI GARLASCO, LE VISITE DI TIZZONI E GIUSEPPE POGGI AI SEMPIO

Dall’interrogatorio del settembre scorso della madre di Andrea Sempio era emerso che aveva parlato dei sessantamila euro pagati per “avere le carte”. Tuttavia, dall’analisi effettuata dal settimanale Giallo del verbale delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza di Pavia sono emersi altri aspetti interessanti.

Garlasco, la madre di Sempio: "Basta giornalisti"/ "Fossero partiti dal DNA avrebbero già chiuso l'indagine"

Ad esempio, Daniela Ferrari – sentita come testimone nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia sull’ipotesi di corruzione in atti giudiziari che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti, in passato titolare delle indagini sul delitto di Garlasco – avrebbe ricevuto la visita del legale della famiglia di Chiara Poggi e dello stesso padre della vittima. Quest’ultimo le avrebbe chiesto di riferire al figlio Andrea che, qualora gli fossero state poste domande su Alberto Stasi, avrebbe dovuto rispondere che, per la giustizia italiana, è lui l’unico condannato, evitando di esprimere ciò che pensa realmente.

Sempio rompe il silenzio: "Innamorato di Chiara? Implausibile"/ "A Vigevano c'ero io e nessun altro"

Queste parole sono state pronunciate il 26 settembre, quando la donna era stata convocata per spiegare gli appunti trovati a casa sua e le spese sostenute nel 2017, in occasione della precedente inchiesta che coinvolgeva il figlio.

Quando le è stato chiesto di chiarire le dichiarazioni trasmesse da Le Iene in merito all’intervento dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni – indicato come colui che avrebbe passato delle carte relative all’inchiesta del 2017 proprio alla redazione del programma – Daniela Ferrari ha inizialmente ammesso di aver detto “delle balle” all’inviato, per poi rivelare quanto sopra. In primo luogo, ha negato quanto emerso in televisione, aggiungendo però due dettagli significativi.

Delitto di Garlasco, legale di Lovati: "Scontrino? Missile contro Sempio"/ "Più grave quello del giorno dopo"

IL VERBALE DELLA MAMMA DI ANDREA SEMPIO

Il primo riguarda la visita di Giuseppe Poggi, che si sarebbe recato a casa della famiglia Sempio per suggerire di non difendere Alberto Stasi. Il secondo è relativo all’avvocato Tizzoni, che il giorno precedente si sarebbe presentato e avrebbe avvicinato Andrea, invitandolo a “mostrare meno solidarietà con Alberto Stasi”, poiché in una precedente intervista a Quarto Grado il giovane aveva dichiarato di non potersi esprimere, non conoscendolo. Due precisazioni che non avevano alcun legame diretto con le ragioni della sua testimonianza, eppure sono state spontaneamente fornite da Daniela Ferrari.

Dall’analisi del verbale emergono anche alcune sue dimenticanze. Ad esempio, non ricorda chi sia il “Maurizio” che si sente nelle intercettazioni di un colloquio con il marito, colui che le avrebbe chiesto perché non avessero scelto Tizzoni come legale del figlio. Inoltre, non ha saputo spiegare alla Finanza perché avessero versato seimila euro al generale Luciano Garofano per una consulenza che non è mai stata utilizzata, né come l’ex comandante del Ris di Parma avesse potuto redigerla, visto che all’epoca non avevano ancora le carte a disposizione.

IL REBUS DEI PRELIEVI E DEI PAGAMENTI

Tra le incongruenze emerse vi è anche quella relativa ai pagamenti degli avvocati. La madre di Andrea Sempio ha dichiarato che i numerosi prelievi di contante servivano a pagare i legali, i quali però non hanno mai emesso fatture: «Sapevamo che poi, alla fine, gli avvocati ci avrebbero fatto le fatture, ma non le abbiamo mai chieste», ha spiegato Daniela Ferrari, precisando che l’unica ricevuta è quella del generale Garofano.

«Ci dicevano che servivano per avere le carte. Dagli avvocati andavano sempre mio marito e mio figlio e, quando tornavano, dicevano che servivano soldi per avere le carte», ha aggiunto, affermando che i legali avrebbero espressamente richiesto pagamenti in contante.

In un altro passaggio ha poi dichiarato: «So che hanno preso le carte che lo hanno assistito all’interrogatorio». Non ha saputo infine spiegare le ragioni delle numerose triangolazioni bancarie, né la modalità dei prelievi di denaro, ovvero perché siano state coinvolte terze persone nelle operazioni.