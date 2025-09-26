Il giallo di Garlasco con le perquisizioni di stamane nei confronti dell'ex procuratore capo di Pavia, Venditti e non solo: ecco cosa sta accadendo

Possibile svolta per quanto riguarda la nuova indagine su Garlasco. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da numerosi organi di stampa, a cominciare dal Tg1, sarebbero in corso delle perquisizioni presso alcune di quelle persone che parteciparono alle prime indagini sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007. In particolare, riferisce ancora TgCom24.it, sarebbe stata perquisita l’abitazione di Mario Venditti (che sarebbe anche indagato), colui che fu il procuratore capo di Pavia e che decise di archiviare l’indagine su Andrea Sempio (attualmente unico indagato per i fatti di Garlasco) nel 2017. Carabinieri e uomini della guardia di finanza starebbero cercando delle prove circa la possibilità di corruzione in atti giudiziari, che sarebbe anche il reato ipotizzato.

Da segnalare anche delle perquisizioni nella casa dei genitori di Sempio, a Garlasco (dove tra l’altro è tornato a vivere Andrea da qualche settimana a questa parte), ma anche degli zii. Infine, perquisite anche le abitazioni di due ex carabinieri che hanno lavorato al caso sempre 8 anni fa. Gli investigatori, precisa ancora il Tg1, starebbero cercando eventuali prove di denaro che sarebbero stati versati dai famigliari di Sempio per far archiviare appunto l’indagine nei suoi confronti.

DELITTO DI GARLASCO, PERQUISITA CASA VENDITTI: LE SUE PAROLE A QUARTO GRADO

Ricordiamo che Venditti aveva rilasciato una intervista ai microfoni di Quarto Grado in cui aveva spiegato che gli erano bastati solo 21 secondi per archiviare la posizione di Sempio, parole che spesso e volentieri vengono ricordate da Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi.

Ciò che sta accadendo rappresenta quindi l’ennesimo colpo di scena di questa nuova indagine su Garlasco che sembra non voler lasciare nulla di intentato, anche se va detto – per correttezza di informazione – che fino ad oggi non è ancora emerso nulla che sembrerebbe riscrivere la storia di questo atroce delitto. Vedremo quindi se queste nuove perquisizioni si riveleranno un nuovo buco nell’acqua o se porteranno a qualcosa che potrebbe essere decisamente clamoroso: sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata. Ovviamente – è bene sottolinearlo – Marco Venditti e tutte le persone coinvolte in questa vicenda sono assolutamente innocenti fino a prova contraria.

