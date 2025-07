Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e le incongruenze nell'interrogatorio: dai verbali sovrapposti al malore non agli atti, fino al mistero dello scontrino

L’ultima intervista televisiva di Andrea Sempio potrebbe rappresentare un autogol per il nuovo indagato nel delitto di Garlasco, perché le sue parole, in alcuni passaggi, sono apparse contraddittorie rispetto all’interrogatorio reso.

Era il 4 ottobre 2008 quando gli amici di Marco Poggi vennero convocati in caserma. Le indagini su Alberto Stasi erano state chiuse, ma, prima del suo rinvio a giudizio, furono sentiti Sempio e i tre amici Alessandro Biasibetti, Mattia Capra e Roberto Freddi.

Fu proprio il nuovo indagato il primo a essere ascoltato, dopo che era già stato sentito un anno prima per via delle sue telefonate alla villetta dei Poggi. Il primo giallo riguarda i verbali, perché i due carabinieri che sentirono Sempio chiusero quelli di Biasibetti e Capra: non è chiaro come ciò sia stato possibile, visto che Sempio era sotto interrogatorio.

DELITTO DI GARLASCO, SENTITI DUE CARABINIERI

Ma non è l’unica stranezza segnalata dal Corriere della Sera, perché c’è anche la questione del malore e dell’intervento del 118. La Procura di Pavia è riuscita a ottenere la scheda d’intervento dei soccorritori, dalla quale emerge che l’operazione si protrasse per circa quaranta minuti.

Tuttavia, nel verbale redatto da Sempio non compare alcuna menzione a questo dettaglio, né viene riportato che l’interrogatorio fu interrotto per permettere all’amico di Marco Poggi di rientrare a casa e recuperare il famoso scontrino. Nel verbale si fa soltanto riferimento al fatto che viene consegnato.

A diciotto anni dal delitto di Garlasco, quell’incongruenza non è passata inosservata. Infatti, i pm recentemente hanno sentito i due carabinieri che hanno firmato i verbali, ma nessuno di loro ricorda il malore né come sia arrivato lo scontrino. Quando però, a maggio, uscì la notizia del malore in caserma, Sempio, con i suoi legali, smentì.

INTERVISTA A QUARTO GRADO DIVENTA AUTOGOL?

Eppure, Sempio, a Quarto Grado, ha poi confermato che in quei giorni aveva la febbre e non stava bene; comunque, sono stati i carabinieri a decidere di richiedere l’ambulanza. Lo stesso Sempio ha comunque confermato di essere effettivamente tornato nella propria abitazione per prendere il documento, circostanza che ha comportato un aggiornamento del verbale.

In questo modo si spiega perché la sua deposizione risulti più lunga rispetto a quella degli altri presenti: “mi hanno fatto andare avanti e indietro due volte, di fatto”. Altri aspetti restano da chiarire per gli inquirenti che stanno lavorando all’omicidio di Chiara Poggi.