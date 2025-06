Non ha nascosto irritazione il genetista Marzio Capra per il mancato avvertimento ai consulenti dei nuovi accertamenti avviati dalla Procura di Pavia nella villetta dove è avvenuto il delitto di Garlasco. Proprio mentre i rilievi sono in corso da ore, il consulente della famiglia della vittima, Chiara Poggi, è intervenuto a Pomeriggio 24, su Rai News24, per commentare la novità.

La famiglia si è detta amareggiata per le modalità di questi nuovi rilievi, che, secondo i loro legali, ripercorrono sostanzialmente ciò che è stato accertato diciotto anni fa e che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi; invece, per i legali di quest’ultimo, potrebbero essere fondamentali.

«Io non sto partecipando a questi accertamenti, a questo intervento, anzi, non ne sapevo assolutamente nulla»: questa la precisazione con cui Capra ha esordito nel suo intervento in collegamento. Dalle notizie emerse sui giornali ha dedotto che non sia coinvolto il Ris di Parma, perché viene citato il tenente colonnello Berti, che guida i Ris di Cagliari. «È una persona estremamente preparata, che conosco. Abbiamo fatto il concorso assieme per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per cui lo conosco e lo apprezzo; so bene le sue qualità, è un biologo genetista», ha aggiunto Capra.

Per quanto riguarda la nuova attività disposta sul delitto di Garlasco, ha spiegato che «sta riprendendo delle misure, che è un’operazione già fatta tre volte, non una, ma tre». A tal riguardo, il genetista dei Poggi ha fatto notare che la prima fu eseguita dai periti del gip con il professor Boccardo; poi, in sede di rinvio, da tre periti (Bituari, Bitelli e Testi); infine, fu coinvolto l’allora capitano, oggi tenente colonnello, Mattei, del Ris di Messina.

DELITTO DI GARLASCO, IL COMMENTO DI MARZIO CAPRA ALL’ISPEZIONE DEI RIS

«Indubbiamente le apparecchiature migliorano, ma qui non stiamo andando sul filo dei millimetri: vi ricordo che la probabilità che un soggetto non venisse a contatto con le tracce di sangue era dell’ordine dello 0,00004%; per cui siamo veramente in ipotesi estremamente residuali», ha proseguito Marzio Capra, secondo cui in futuro potremmo avere strumenti ancor più precisi, ma non ritiene che quelli attualmente a disposizione siano in grado di «cambiare la sostanza dei fatti accertata nel contraddittorio» sul delitto di Garlasco.

Il consulente dei Poggi resta in attesa di valutare gli sviluppi, ma definisce «grossissimo» questo intervento della Procura di Pavia. «Mi piacerebbe che questi interventi venissero fatti a 360 gradi in tutti i numerosi casi che non sono stati risolti, o che sono stati risolti con molti più dubbi rispetto a quello di Garlasco, che – ripeto – è un caso passato in giudicato ormai da tanti anni e che nei giudici non ha mai suscitato particolari perplessità». Pur essendo disponibile a valutare tutto ciò che verrà messo sul tavolo, ritiene che alla fine ci sia «veramente ben poco, per non dire nulla» da valutare.

LA POLEMICA SULLA PRESENZA DEI GIORNALISTI

Il discorso di Marzio Capra si è fatto più polemico quando ha spiegato il motivo per cui si contesta il metodo di lavoro degli inquirenti. «Non ero stato informato di questo accertamento, per cui è una cosa che i legali sicuramente sapevano e hanno tenuto riservata anche a tutti noi consulenti». La tesi del genetista è che evidentemente si voleva evitare una fuga di notizie, quindi si è deciso di mantenere il massimo riserbo, ma qualcosa è andato storto. «Quando poi però vedi che ci sono i giornalisti, ci sono le telecamere, allora qualcuno questi giornalisti li ha avvisati. Evidentemente c’è qualche mano fatata, qualche velina che passa le informazioni», ha dichiarato Capra.

Il consulente della famiglia Poggi ha citato altri casi simili, come quando Andrea Sempio doveva depositare il suo profilo genetico al comando provinciale e c’erano cronisti sul posto. «Qualcuno li avvisa, evidentemente. Poi voi sapete fare bene il vostro lavoro, sapete a chi rivolgervi. Io ho fatto per trent’anni questo lavoro: prima ero un ufficiale dei Carabinieri e so bene chi è più agevolato a veicolare certe informazioni rispetto ad altri. Io non posso aver veicolato nulla, perché nulla sapevo».

VERSO L’INCIDENTE PROBATORIO

In vista dell’incidente probatorio del 17 giugno, Marzio Capra ha ribadito di non aspettarsi grandi novità nell’immediato, perché andranno prima pianificate tutte le prossime operazioni. «Il lavoro disposto dal giudice è estremamente oneroso, estremamente complesso, e appunto per questo sarà necessario fare un cronoprogramma di tutto quello che bisognerà fare», ha spiegato a Rai News24.

Ad esempio, lui incaricherà il perito di recuperare tutti i dati che, dal 2007 a oggi, sono stati forniti sui reperti, visto che sono stati analizzati più volte. «Per cui è necessario che almeno tutti questi nuovi esperti siano a conoscenza del patrimonio completo delle analisi che sono state eseguite e non abbiano quindi una visione parziale solamente dell’ultimo dato o del penultimo dato».

Per il genetista, è importante che si studino tutte le carte e che tutti abbiano le stesse conoscenze di cui dispone lui. «Poi, dopo, vedremo se il giudice o il perito l’accorderà o meno. Se lo farà, bene; se non l’accorderà, avrà motivo di scrivere», ha concluso il genetista.