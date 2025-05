Delitto di Garlasco: l’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, denuncia di aver ricevuto minacce di morte “allucinanti” dopo l’avvio dell’inchiesta a carico del suo assistito e ha deciso di portare la questione all’attenzione delle forze dell’ordine.

Legale del 37enne nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Angela Taccia difende Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati e sarebbe stata destinataria di mail allarmanti. Amica di vecchia data del giovane tornato al centro delle indagini sul caso del 2007, fa parte della cerchia di amici di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa.

Delitto di Garlasco, il contenuto delle minacce di morte all’avvocata Angela Taccia che difende Andrea Sempio

Angela Taccia, l’avvocata di Andrea Sempio minacciata di morte, avrebbe ricevuto mail inquietanti ora oggetto di formale denuncia alle autorità competenti. Le sarebbero stati inviati contenuti preoccupanti, in particolare le immagini di un’arma da fuoco, di un martello e la scritta “Sai come ti ucciderò“. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Ferma condanna al gesto da parte della difesa di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva e oggi prossimo alla scarcerazione. La sua avvocata Giada Bocellari ha commentato le minacce ai danni della collega, anche a nome dell’avvocato Antonio De Rensis che la affianca nell’assistenza legale a Stasi, sottolineando come ci si trovi davanti a un inaccettabile “clima d’odio” intorno alla vicenda e a chi compie il proprio lavoro. Di tutto questo è complice la schizofrenia di notizie che da settimane monopolizza le cronache tra vecchi e nuovi sospetti, talvolta radicati su fake news e suggestioni.

