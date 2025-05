DELITTO DI GARLASCO, LA PISTA ALTERNATIVA DI LOVATI

Le recenti dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati a Quarta Repubblica suggeriscono una pista alternativa sul delitto di Garlasco, che qualcuno, però, ha già bollato come una teoria complottista. Il difensore di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ritiene che Alberto Stasi, unico condannato per il delitto, sarebbe innocente, ma non ha detto la verità non per coprire sé stesso, bensì per proteggere altre persone.

Delitto di Garlasco, perché Chiara Poggi è stata uccisa?/ Il giallo del movente a 18 anni dall'omicidio

Dunque, l’idea del legale è che Stasi sia una pedina usata per coprire il crimine, forse orchestrato da altri. Nello specifico, l’ipotesi è che Chiara sia stata uccisa da un sicario su mandato di terzi, forse in ambienti ecclesiastici, usando l’espressione “mandanti in bianco”, in riferimento, verosimilmente, a soggetti legati alla Chiesa.

Nordio: "Garlasco? Comunque andrà, sarà una sconfitta"/ "Legge sul processo d'appello deve cambiare"

COSA C’ENTRA IL SANTUARIO DELLA BOZZOLA?

Lovati ha accennato in maniera vaga, e senza addurre prove concrete, a una vicenda oscurata legata al Santuario della Madonna della Bozzola, tra esorcismi, pedofilia ed estorsioni. Secondo Lovati, Chiara Poggi avrebbe scoperto qualcosa di scomodo: un giro di abusi sessuali all’interno o attorno al santuario. Sarebbe quindi stata uccisa da un sicario incaricato da qualcuno “vicino alla Chiesa” per mettere a tacere ciò che aveva scoperto. Ebbene, per Lovati sarebbero accadute cose gravi, anche se tale episodio non avrebbe legami diretti con l’omicidio del 2007.

Delitto di Garlasco/ Il genetista Capra: “Impronta sul pigiama di Chiara Poggi? Ecco come andò”

In particolare, nel 2014, sette anni dopo l’omicidio di Chiara, è scoppiato uno scandalo attorno a un sacerdote, rettore del santuario e noto esorcista. Due cittadini romeni furono arrestati per aver tentato un’estorsione: avrebbero chiesto 250.000 euro per non diffondere video compromettenti in cui il sacerdote appariva coinvolto in atti sessuali con giovani. Per la difesa di Sempio, Chiara Poggi avrebbe scoperto quel giro di abusi già nel 2007, diventando un pericolo per chi gestiva quel sistema, e quindi eliminata con un omicidio su commissione.

Come ricordato da Il Giornale, c’è poi la questione della chiavetta USB della vittima, che conteneva un file chiamato abusati550.doc, con articoli su abusi sessuali, disturbi alimentari, cocaina e omicidi irrisolti. Secondo un consulente tecnico, c’erano anche file cancellati con immagini del santuario e articoli su abusi da parte di religiosi. Tutto ciò risalirebbe a poche settimane prima dell’omicidio. A ciò si collega la telefonata di uno dei romeni coinvolti nel ricatto, fatta a Chi l’ha visto?, secondo cui Chiara Poggi “aveva scoperto tutto” e voleva parlare. Recentemente, poi, uno degli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha riferito di essere stata minacciata quando iniziò a indagare sul santuario e su alcuni suicidi sospetti accaduti a Garlasco.

“ALBERTO STASI HA COPERTO I MANDANTI DELL’OMICIDIO”

Nel collegamento di Lovati con Quarta Repubblica non sono mancate critiche alla magistratura, accusata di non aver voluto indagare a fondo, soprattutto sulla possibilità che Stasi stesse coprendo qualcuno. Per il difensore di Sempio sarebbe bastato ricostruire i movimenti di Stasi nella casa per rilevare le incongruenze del suo racconto. “L’hanno imbeccato per dire questa bugia. Ha detto delle bugie per coprire i veri mandanti dell’omicidio”.

E avrebbe accettato di andare in prigione, perché altrimenti avrebbe rischiato la vita. “Meglio sedici anni di carcere che finire sottoterra come la fidanzata”. Ma l’avvocato di Sempio non fornisce prove concrete e parla per allusioni, detti e non detti, lasciando molte domande aperte.