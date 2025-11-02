Delitto di Garlasco, l'intervista di Cataliotti a Quarto Grado e la strane ipotesi di Taccia sull'indagine per corruzione che coinvolge Giuseppe Sempio

DELITTO DI GARLASCO, CATALIOTTI SU ARCHIVIAZIONE ANDREA SEMPIO

Molto più pacato e misurato nei toni rispetto al suo predecessore, l’avvocato Liborio Cataliotti ha assicurato che non si tratta di una tattica a Quarto Grado, confermando il massimo rispetto nei confronti degli inquirenti. Il legale, che si occupa della difesa di Andrea Sempio nell’indagine sul delitto di Garlasco, prende le distanze da qualsiasi domanda su quella di Brescia, relativa alla presunta corruzione dell’ex pm Mario Venditti, che vede ora coinvolto il padre del suo cliente: “Non è un atteggiamento di facciata, è doveroso rispettare i pubblici ministeri, perché entrambi collaboriamo per l’accertamento della verità”.

Per Cataliotti, quell’indagine di Brescia può essere “un’occasione per dimostrare la linea e la limpidezza di quell’archiviazione, che ha più genitori, non solo il procuratore Venditti”. A tal riguardo ricorda che ci furono più firme e la decisione del gip, che evidentemente non è l’ex pm. “Archiviazione frettolosa? Necessitava — e necessiterebbe, a norma di legge — il deposito di una nuova prova, il che, nell’opinione del procuratore della Repubblica, o meglio dei procuratori della Repubblica, e nell’opinione del gip, non era”.

“Non è una mia opinione che Andrea Sempio sia estraneo a questa indagine: è un’opinione degli inquirenti, che non lo hanno iscritto nel registro degli indagati”, ha proseguito l’avvocato Liborio Cataliotti a Quarto Grado. Inoltre, contesta le presunte anomalie relative all’errore dell’orario della notifica e ai contatti telefonici per concordare la notifica: “Se queste sono anomalie, puramente formali, allora non ne usciamo”.

LE IPOTESI DI ANGELA TACCIA SU GIUSEPPE SEMPIO

Dell’inchiesta di Brescia ha parlato anche la sua collega, l’avvocato Angela Taccia: “Io non mi pongo questo problema. Premesso che, conoscendoli personalmente, posso escludere che abbiano fatto una cosa del genere, potrebbe anche essere — ipotesi astratta — che un comune cittadino, spaventato dalla situazione in cui si trova il figlio, temendo errori giudiziari o sentendo qualcuno che gli consiglia qualcosa di non lecito per accelerare i tempi… non sia per forza collegato alla colpevolezza del figlio”. Ma Taccia preferirebbe evitare queste domande: “A furia di fare ipotesi si fa confusione”.

