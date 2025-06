Quarto Grado tratta il caso di Garlasco, con l'intervista esclusiva a Mattia Capra: scopriamo che cosa ha raccontato su Rete 4

Quarto Grado ha parlato con Mattia Capra nell’ambito del delitto di Garlasco. Chi è Mattia Capra? Si tratta di uno degli amici di Andrea Sempio, uno dei ragazzi che frequentava la casa di Chiara Poggi prima dell’omicidio.

Mattia Capra ci tiene a precisare una cosa, smentendo alcune indiscrezioni circolanti negli ultimi mesi: “Volevo prendere le distanze da un concetto – sottolinea ai microfoni del talk di Rete 4 – si parla di avete fatto squadra, siete uniti… sembra quasi che ci coprissimo le spalle l’un latro ma non è così, non siamo un’unica persona. Oggi siamo ancora uniti – aggiunge – ci si vede una volta all’anno, io sono ancora a Garlasco, altri si sono spostati e per questo ci si vede meno ma non ho bisogno di rinnovare la mia amicizia con Sempio, Marco Poggi”.

DELITTO DI GARLASCO, MATTIA CAPRA: “SE CI SONO DEI DUBBI…”

Quindi sull’indagine su Garlasco attuale, che vede l’amico Sempio unico indagato, aggiunge: “Se ci sono dubbi è il caso di fugarli, se io so che siamo innocenti perchè rifiutare una indagine? Se ne può uscire puliti da una inchiesta ma dal letame sparso ogni giorno un po’ meno”. Sulla sua amicizia con Sempio: “Io conosco Andrea Sempio da prima delle medie, abbiamo giocato insieme nei pulcini a calcio”.

Ma perchè il nome di Mattia Capra compare nell’indagine? “Non ho un alibi – replica lui – e ci sono stato qualche volta in casa Poggi. Io sono andato una volta in cantina per pesarmi perchè prima ero più grosso, ricordo che mi ero pesato e la bilancia segnava 94 kg a 14 anni. C’è stato anche Andrea Sempio in casa Poggi, ma di solito andavamo dritti al salotto a giocare al Game Cube. Siamo stati comunque in tutte le stanze della casa, mentre con Chiara non avevo praticamente nessun rapporto, l’ho vista poche volte e ci siamo salutati”.

DELITTO DI GARLASCO, MATTIA CAPRA: “MAI SENTITO DI ANDREA E CHIARA…”

Poi ci tiene a precisare la limpidità dell’operato di Andrea Sempio, e di non aver mai sentito voci su presunti interessi nei confronti di Chiara Poggi: “Mai sentito dei commenti di Andrea su Chiara, mai sentito di segreti che riguardano loro due. Durante la vacanza successiva la morte di Chiara Poggi non ho visto Andrea strano e non ho ragione che mi possa aver nascosto un segreto”. Sulla presenza di Marco Poggi in Trentino il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, di cui oggi si fa un gran parlare, Mattia Capra smentisce seccamente, così come del resto fatto anche dai genitori dello stesso ragazzo, decisamente idngiati: “Io sapevo che Marco Poggi era in vacanza quel giorno, non l’ho chiamato a casa perchè non chiamo mai nessuno, ma la notizia del fatto che Marco Poggi non fosse in Trentino non lo trovo poco credibile”. La notizia di Marco Poggi ha fatto il giro del web in questa settimana e i genitori della vittima avrebbero già presentato una querela nei confronti di queste indiscrezioni ritenute completamente infondate e atte a gettare fango nei confronti della loro famiglia.

Su eventuali piste legate alla droga: “Non ci sono piste riguardanti la droga collegate a me e a Chiara Poggi, io mi sono sempre tenuto lontano da quel mondo avendo perso entrambi i genitori per quello, e anche Andrea Sempio non ne faceva uso. Michele Bertani era il mio migliore amico d’infanzia – ha precisato parlando di un ragazzo della compagnia che si è suicidato qualche anno fa – ero molto amico con lui, i suoi rapporti con Andrea si sono interrotti alle medie per quello che ne so io, ci potrebbero essere fosse stati degli incontri saltuari, magari la cena della leva”, conclude Mattia Capra.