A Mattino 5 News ampio approfondimento anche stamane sul caso di Garlasco, e ci si è soffermati in particolare sull’alibi di Andrea Sempio circa il 13 agosto del 2007, il giorno dell’omicidio della povera Chiara Poggi. La mamma di Andrea Sempio ha sempre raccontato che quella mattina era uscita per fare la spesa in auto, per poi tornare e lasciare la macchina al figlio, che sarebbe poi andato a Vigevano nella libreria trovata chiusa, producendo il famoso ticket del parcheggio.

A riguardo Emanuela Canta, giornalista di Mattino 5 News, ha ricordato la posizione del famoso vigile del fuoco, amico della mamma dell’indagato: “E’ stato sentito a sit nelle scorse settimane – dice – e avrebbe dato una versione diametralmente opposta rispetto alla versione della mamma di Andrea Sempio che invece aveva detto di essere andata in un supermercato e poi sarebbe tornata a casa per lasciare l’auto al figlio”.

DELITTO DI GARLASCO, “L’EX VIGILE DEL FUOCO E LA MAMMA DI ANDREA SEMPIO…”

Quindi Canta ribadisce: “L’ex vigile del fuoco sentito a sit avrebbe rilasciato dichiarazioni diverse, di conseguenza gli inquirenti sono convinti che la mamma di Sempio quella mattina avrebbe incontrato questa persona e quindi quel biglietto l’avrebbe prodotto la mamma”. Poi aggiunge: “Andrea Sempio non sarebbe mai stato a Vigevano secondo gli inquirenti e il suo telefono non avrebbe mai agganciato le celle fuori di Garlasco”.

“Ci si chiede perchè questo alibi fornito da una persona a cui non sarebbe stato chiesto nulla, una mattinata assolutamente falsa secondo chi sta indagando”. Federica Panicucci fa notare anche lo scambio fitto di sms fra la mamma di Andrea Sempio e il vigile del fuoco la sera prima del 13 agosto 2007, quindi la stessa conduttrice commenta: “Sembrava quasi che i due si stessero mettendo d’accordo per incontrarsi”.

DELITTO DI GARLASCO, “ANDREA SEMPIO NON HA ALIBI”

Elisabetta Cametti, in studio a Mattino 5 News, aggiunge: “Andrea Sempio ad oggi non ha un alibi per quella mattina, la mamma ha sempre dato orari precisi, il padre invece è stato meno preciso e quelle intercettazioni https://www.ilsussidiario.net/news/garlasco-bomba-audio-sempio-chi-indaga-e-dalla-nostra-parte-giallo-intercettazioni-frasi-cambiate/2841410/ (quelle riguardanti il post interrogatorio del 2017 ndr) che ci dicono che i due si sono un po’ accordati, e poi c’è quello scontrino che non vuol dire nulla (segna le ore 11:18 del 13 agosto del 2007 ndr)”, facendo comunque notare che: “In quel momento la morte di Chiara Poggi era collocata proprio nell’ora del biglietto”.

E ancora: “Quello che a me preoccupa è che la famiglia si sia accordata sulla versione da dare agli inquirenti”. Ricordiamo che la mamma di Andrea Sempio ha avuto un mancamento quando a sit le è stato chiesto di questo vigile del fuoco, e Federica Panicucci aggiunge che sempre nelle intercettazioni suddette Andrea Sempio parla di essere andato a Vigevano per il nuovo cellulare: “Ma non era andato in libreria?”, si domanda la stessa conduttrice.

DELITTO DI GARLASCO, NESSUNO SCAMBIO DI MESSAGGI FRA MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO

Che dire poi degli zero contatti fra Andrea Sempio e Marco Poggi dopo aver saputo della notizia della morte della sorella, altro fatto che fanno notare stamane a Mattino 5 News: dai tabulati non risulta alcuna chiamata ne tanto meno sms al fratello di Chiara Poggi, nè da parte di Sempio né tantomeno degli altri amici della compagnia, un altro fatto sicuramente curioso.

Il gruppo di amici si rivedrà solamente pochi giorni dopo per la veglia organizzata all’obitorio, perchè questo silenzio? “Si farà un supplemento di indagine – commenta Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale che sta seguendo il caso da anni – qui bisogna riprendere tutte le frasi di Sempio capire quando sono state dette, se da indagato o meno, se affiancato da un avvocato o meno”. Elisabetta Cametti fa notare: “A tre degli amici hanno chiesto il dna, un altro amico si è suicidato, la procura sta guardando proprio in quella direzione, forse proprio perchè questi aspetti non tornano”.

DELITTO DI GARLASCO, IL MISTERO DELL’AMICO SUICIDATO

La discussione è quindi virata su Michele, l’amico di Andrea Sempio che si è suicidato. A riguardo Stefano Zurlo commenta: “Lui era uno degli amici di Sempio, gli investigatori si sono posti l’attenzione di andare anche a controllare Michele, lui è stato cremato e stanno cercando le impronte digitali”.

E ancora: “Il ragionamento che stanno cercando di fare è cercare di collocare le persone in casa Chiara Poggi, tutto il repertorio genetico di casa Poggi sarà confrontato. Nell’ipotesi investigativa vi è anche Michele visto che fa parte di questo gruppo di amici di Andrea Sempio. Io penso che non ci siano state più persone sulla scena del crimine, anche se la procura forse va da un’altra parte, la nuova indagine ipotizza che in quella casa vi fossero 3 persone”.