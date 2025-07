Nessuna delle persone che fanno parte della cerchia di Andrea Sempio nutre dubbi sul fatto che egli sia estraneo al delitto di Garlasco. Addirittura, un’amica è scoppiata in lacrime ai microfoni di Iceberg, la trasmissione di Lombardia Nera. Elisa, che è già intervenuta in altri programmi – come Quarto Grado – ha spiegato che sono diventati amici nel 2010-2011, per poi crescere insieme.

“Lo vedo che sta bene, ma ovviamente è un po’ stanco, provato da tutta la situazione, anche preoccupato, ma più per i genitori che per se stesso: per la salute della madre e per il lavoro, perché potrebbe perderlo“.

Elisa ammette che l’amico parla poco della nuova indagine, ma può contare su tanto sostegno. “Sono contenta di questo. Se lo merita“, aggiunge visibilmente emozionata.

Il timore di Elisa è che Andrea Sempio venga incastrato: “Magari risulta qualcosa che o non c’è, o che fanno risultare per incolparlo. Perché tante cose escono adesso e prima non sono uscite? Vogliono colpevolizzare per forza lui“.

L’amica si è fatta un’idea chiara sul coinvolgimento di Sempio nella nuova indagine sul delitto di Garlasco: “Lo vogliono mettere in mezzo a qualcosa, magari per far uscire allo scoperto i veri colpevoli“.

DALL’AMICIZIA CON MARCO POGGI ALL’IMPRONTA 33

L’amica non nutre dubbi su Andrea; a tal riguardo cita anche l’amicizia con Marco Poggi, fratello della vittima: “Come ha fatto a mantenere l’amicizia con Marco per 18 anni senza tradirsi mai? Loro si sentono spesso, sia per messaggio che per telefono – proprio chiamate – e continuano ad andare avanti con la loro amicizia, fidandosi l’uno dell’altro“.

Elisa e Sempio si sono sentiti anche dopo la notizia dell’attribuzione dell’impronta 33, ricevendo la stessa versione fornita dall’uomo alla stampa: cioè che non sono sicuri sia sua e che, comunque, non c’è sangue. “Frequentava quella casa: i pomeriggi, dopo scuola, andavano a giocare in tavernetta con i videogiochi, con i giochi in scatola; tante volte, anche quando c’erano i genitori o Chiara che si incrociavano, lui era lì“.

“ANDREA SEMPIO E CHIARA POGGI NON SI SONO MAI PARLATI”

Elisa, a Iceberg, nega una possibile cotta dell’amico per Chiara Poggi: “A me non ha mai detto niente rispetto a questa cosa, ma non credo che sia successo questo“, anche perché si vedevano poco, giusto per salutarsi. “Non si sono neanche mai parlati“.

Elisa smentisce anche la pista del Santuario della Bozzola, anche perché l’amico è ateo. “Non credo che abbia avuto la passione per l’esoterismo, per gli esorcismi, anche perché comunque poi il paese è quello che è. Se avesse davvero avuto la passione, o comunque un interesse per queste cose, alla fine lo vieni a sapere“.

Nessun dubbio, da parte di Elisa, sull’alibi: crede che sia andato davvero a Vigevano. Infine, per quanto riguarda il momento più doloroso per l’amico, ritiene che sia stato quello dell’interrogatorio della madre, in cui ha avuto un malore: “Perché si è toccato un tasto personale di famiglia? Ma un tasto personale che comunque non credo sia rilevante“.