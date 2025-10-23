Delitto di Garlasco, Fabrizio Gallo (legale di Lovati) sullo scontrino di Sempio: "È un missile contro di lui, quello del giorno dopo è ancor più grave"

DELITTO DI GARLASCO, PERCHÉ LO SCONTRINO DI SEMPIO È UN “MISSILE”

L’avvocato Fabrizio Gallo è tornato sul giallo dello scontrino di Andrea Sempio, chiarendo che il ticket in sé non sarebbe falso, ma che a crearlo sarebbe stato l’indagato per il delitto di Garlasco. Il legale di Massimo Lovati ha spiegato a Ore 14 la genesi di questa tesi, rivelando di averla condivisa con il suo cliente ancor prima di assumerne la difesa. «Ci siamo incontrati in una trasmissione televisiva, nella quale ho esposto la mia idea, e lui ha risposto di concordare», ha raccontato Gallo.

Secondo il legale, quello scontrino – che potrebbe apparire come un alibi per Sempio – in realtà rappresenta solo una curiosità, e ne ha spiegato il motivo: «Ha presentato lo scontrino un anno dopo, senza che nessuno glielo avesse chiesto, visto che non era indagato. Si è collocato, con quello scontrino, esattamente nella forbice indicata all’epoca dal medico legale per l’orario della morte, ma senza riscontri esterni. Lui stesso, in un’intervista, ha detto: “Peccato, bisognava forse prendere le immagini delle telecamere”. Peccato per chi? Per gli inquirenti che non lo hanno fatto? Anche lui si è accorto che, senza riscontri, quello scontrino vale zero?».

IL GIALLO DELLA “COSTRUZIONE” DELL’ALIBI

Alla luce di queste considerazioni, Gallo si è chiesto perché Sempio abbia deciso di presentarlo – lo stesso dubbio sollevato da Lovati, quando si occupava della sua difesa. «A mio avviso, qui emerge la divergenza tra loro sulle strategie difensive», ha aggiunto l’avvocato. E ha proseguito: «Non solo è un elemento negativo, ma può essere un missile – più che un boomerang – se si dovesse dimostrare che quello scontrino è stato consegnato e tu non c’entri nulla».

Inoltre, ha sottolineato un ulteriore aspetto: «Lo scontrino del giorno è più grave di quello del giorno prima». Riferendosi poi alle dichiarazioni di un testimone, Gallo ha ribadito che quello scontrino «è un missile contro» l’indagato. Ha anche ricordato che non esistono prove della presenza di Sempio a Vigevano.

Di fronte alla domanda di Milo Infante sulla possibilità che l’indagato abbia mentito e non sia mai andato a Vigevano, Gallo ha risposto: «Secondo me, dal punto di vista processuale, c’è stato il giorno dopo».

E ha concluso: «Non avrebbe senso costruirsi un alibi se si è innocenti. Forse si è creato questo alibi per altri motivi, ma non c’era alcuna necessità di farlo. Inoltre, in quell’ora risultano attività frenetiche e nessun traffico telefonico. Tutto è possibile…».