Delitto di Garlasco, scontro tra la famiglia Poggi e quella di Sempio: spunta la querela contro Daniela Ferrari per una frase sugli atti secretati

DELITTO DI GARLASCO, QUERELATA LA MAMMA DI ANDREA SEMPIO

Mentre scoppia la bufera sull’avvocato Massimo Lovati per le dichiarazioni a Fabrizio Corona, si apre un nuovo fronte di scontro in relazione alla nuova indagine sul delitto di Garlasco. Si è creata una prima crepa tra la famiglia Poggi e quella di Andrea Sempio, perché la mamma di quest’ultimo è stata querelata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che assiste i genitori di Chiara Poggi.

Lo ha annunciato lo stesso avvocato durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose” su Rai 3. La mossa contro Daniela Ferrari arriva dopo la perquisizione di settembre nell’ambito dell’inchiesta di Brescia per corruzione nei confronti dell’ex procuratore Mario Venditti.

Nel comodino della mamma del nuovo indagato per il delitto di Garlasco è stato trovato un manoscritto di quattro pagine con la scritta “avv Pieragostini” all’inizio e “sa tutta la storia” alla fine.

Questo documento ha alimentato i dubbi sul passaggio degli atti secretati ai Sempio prima dell’interrogatorio e gettato nuove ombre proprio sull’avvocato Tizzoni, in quanto Pier Paolo Pieragostini è stato socio del suo studio.

COSA HA DETTO DANIELA FERRARI SUGLI ATTI SECRETATI

Peraltro, proprio la mamma di Sempio durante una conversazione con un inviato de Le Iene, che l’ha ripresa di nascosto, ha dichiarato che sarebbe stato forse Tizzoni a passare i documenti al loro legale, senza però indicare se questo passaggio sia avvenuto a pagamento o gratis.

Lunedì Tizzoni è intervenuto per spiegare che sta tutelando la sua immagine con diverse iniziative, confermando che il suo collega, nell’ambito di questa attività, ha trasmesso atti giudiziari a Daniela Ferrari. “Altro non dico“, ha precisato il legale dei Poggi.

Quotidiano Nazionale ha provato a interpellarlo per approfondire la questione della querela, ma Tizzoni si è chiuso in un “no comment“. Neppure dalla difesa di Sempio arrivano conferme, perché l’avvocato Angela Taccia ha fatto sapere di non essere stata informata della querela, precisando che la mamma di Sempio “ha già chiarito tutto nelle sedi opportune“, invece Lovati non si è ancora espresso sulla questione, del resto è suo malgrado al centro di un’altra bufera.