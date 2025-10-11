Si parla di Garlasco a Quarto Grado e si è verificata una lite fra Gianluigi Nuzzi e il generale Garofano nel corso della diretta: cosa è successo

È stato un blocco Garlasco a Quarto Grado decisamente caldo quello di ieri, dove non sono mancati i momenti di tensione anche fra il conduttore Gianluigi Nuzzi e il generale Luciano Garofano, quest’ultimo ospite fisso del talk di Rete 4. Come molti di voi sanno, il fondatore dei RIS è stato fino a poco tempo fa il consulente genetista di Andrea Sempio, ma a un certo punto ha deciso di fare un passo indietro.

Delitto di Garlasco, lite Nuzzi-Lovati a Quarto Grado/ “Mi fa arrabbiare, non mi prenda in giro!”

Le tempistiche sono risultate un po’ sospette, visto che Garofano ha deciso di lasciare il suo incarico subito dopo l’apertura di un’indagine per corruzione su Mario Venditti da parte della procura di Brescia; ma lo stesso generale ha sempre spiegato che la sua visione di difesa fosse differente rispetto a quella degli avvocati di Sempio e, di conseguenza, ha preferito fare un passo indietro.

Delitto di Garlasco/ Roberto Freddi: “Nessun dubbio su Sempio, se venisse fuori che Stasi è innocente...”

“Mi sono sfilato per questioni tecniche” – ha ribadito ieri Garofano –, ma Nuzzi nel frattempo ha commentato: “Sì, va bene, per questioni tecniche…”. La replica: “Assolutamente no, non consento che si facciano illazioni; per questioni tecniche non condividevo le loro strategie”. Ma Nuzzi ha tirato dritto per la sua strada: “Io, generale, penso che lei dica questo, ma che in realtà essere in un collegio difensivo dove ci si fa pagare in contanti…”. Garofano ha replicato: “Fatti loro…”.

DELITTO DI GARLASCO, LUZZI VS GAROFANO: “POSSO AVERE UNA MIA OPINIONE?”

Il conduttore ha aggiunto: “Posso avere la libertà di avere un’opinione? Penso che lei abbia rinunciato a questa difesa perché era in imbarazzo rispetto ad alcune scelte degli avvocati”. Ma il generale ha ribadito il concetto già espresso sopra: “Ero in imbarazzo tecnico, lo voglio sottolineare, e che sia per favore l’ultima volta”.

Delitto di Garlasco, Vitelli: “Sempio? Scontrino è bizzarro”/ “L'alibi di Alberto Stasi al pc...”

Nuzzi, però, non sembra convinto: “Sì, imbarazzo tecnico, va bene…”. È intervenuta sulla questione anche Angela Taccia, legale di Sempio, presente in studio: “Anche in altri casi ha rinunciato – dice a difesa di Garofano, che di recente ha lasciato anche la consulenza di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich – quindi non penso che abbiamo gli stessi problemi nostri”.

DELITTO DI GARLASCO, LOVATI SU GAROFANO

Infine, le parole di Massimo Lovati, legale storico di Sempio, che ha confermato quanto detto da Garofano: “Col generale Garofano siamo amici e buoni conoscenti; abbiamo avuto delle divergenze intellettuali circa l’allargamento del tema dell’incidente probatorio sull’impronta 33”. Secondo quanto emerso, Garofano la pensava come la difesa Poggi, volendo inserire l’impronta 33 – quella trovata sul muro delle scale della casa di Garlasco che portano alla cantina – nell’incidente probatorio; ma Lovati e Taccia la pensavano diversamente (così come la difesa di Stasi) e da lì sono nate le divergenze.

C’è da dire che l’impronta 33 è piuttosto controversa, visto che per la procura apparterrebbe ad Andrea Sempio, ma non per la sua difesa, secondo cui le minuzie combacianti sarebbero troppo poche per poter, appunto, attribuire quella mano sul muro all’indagato.